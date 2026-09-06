Korn avance enfin sur son nouvel album, Ray Luzier a terminé ses parties de batterie

Le nouvel album de Korn semble enfin entrer dans une phase particulièrement concrète. Une information révélée presque par hasard dans une vidéo publiée par Drumeo indique que Ray Luzier a terminé l’enregistrement de ses parties de batterie pour le prochain album du groupe, qui succédera à « Requiem », sorti en 2022.

L’information ne provient pas directement de Korn, mais elle est suffisamment précise pour retenir l’attention. Dans une vidéo consacrée au gigantesque kit de batterie de Ray Luzier, son drum tech Mark Bennett présente notamment la caisse claire utilisée par le musicien et précise qu’elle vient d’être utilisée pour enregistrer le « new record » de Korn. La séquence confirme ainsi que Luzier a récemment terminé ses prises pour ce qui constituera le quinzième album studio du groupe.

Les fans peuvent d’ailleurs entendre l’information directement dans la vidéo publiée par Drumeo :

Voir la vidéo « The Snare Behind KORN’s New Record » sur YouTube

La vidéo originale, intitulée « The Snare Behind KORN’s New Record », fait partie d’un contenu plus large consacré au kit de Ray Luzier. Drumeo a également publié une vidéo de près de dix minutes montrant la construction complète du kit du batteur, avec Mark Bennett et l’équipe de Drumeo.

Cette petite phrase de Mark Bennett vient surtout apporter une confirmation concrète à des déclarations faites ces derniers mois par James « Munky » Shaffer. En mai dernier, le guitariste expliquait que Korn avait écrit « probablement presque 40 chansons » pour ce nouvel album. Le groupe a depuis retravaillé, démonté, réécrit et reconstruit une partie importante de ce matériel, le processus étant devenu particulièrement long en raison du niveau d’exigence des membres du groupe.

Munky expliquait également que le travail avec Roberto « Ra » Díaz, qui assure désormais la basse au sein de Korn, avait apporté une nouvelle dynamique à la section rythmique. Le guitariste soulignait notamment la manière dont Díaz et Luzier travaillent ensemble sur les nouvelles compositions, une association qui n’avait jamais été utilisée sur un album de Korn auparavant.

Le groupe semble par ailleurs vouloir éviter de simplement reproduire ce qu’il a déjà fait. Munky expliquait que Korn cherchait à conserver son identité tout en apportant suffisamment de nouveauté pour que le nouvel album ne donne pas l’impression de répéter une formule connue. Il précisait toutefois qu’il ne fallait pas s’attendre à un virage radical vers l’électronique, les nouvelles compositions restant selon lui très orientées guitares et basse.

Cette longue période de travail explique en partie pourquoi le successeur de « Requiem » se fait attendre. Sorti en février 2022, l’album reste à ce jour le dernier véritable album studio de Korn. Le groupe a depuis continué à tourner intensivement, tandis que le processus de composition du nouvel album s’est étalé sur plusieurs années.

Korn a toutefois offert un premier aperçu de ce nouveau matériel en avril dernier avec « Reward The Scars ». Le morceau avait été dévoilé dans le cadre de l’extension « Lord Of Hatred » de « Diablo IV » et constitue la première nouvelle composition du groupe depuis « Requiem ». Jonathan Davis avait alors expliqué que le titre était issu des sessions d’écriture du nouvel album avant que Korn ne réalise qu’il correspondait parfaitement à l’univers de « Diablo ».

Le groupe avait même présenté « Reward The Scars » sur scène pour la première fois lors du festival Sick New World, Jonathan Davis révélant au public que Korn avait passé énormément de temps en studio et avait notamment écrit puis écarté plusieurs morceaux avant d’arriver au résultat souhaité.

La confirmation apportée par Mark Bennett est donc intéressante, mais elle ne signifie pas pour autant que le nouvel album est terminé. Le fait que Ray Luzier ait enregistré ses parties constitue une étape importante, mais rien n’indique encore que les guitares, la basse ou les voix soient définitivement terminées, pas plus que le mixage et le mastering. Korn n’a d’ailleurs toujours annoncé ni titre, ni date de sortie pour ce quinzième album.

Il faudra donc encore patienter avant de savoir quand ce nouveau Korn arrivera réellement dans les bacs. Mais après près de quatre années écoulées depuis « Requiem », plusieurs dizaines de compositions écrites puis retravaillées et un premier morceau déjà dévoilé, le projet semble désormais progresser de manière beaucoup plus tangible.

Et une chose est désormais certaine : les nouvelles chansons de Korn ont commencé à prendre leur forme définitive en studio, avec Ray Luzier qui a officiellement terminé sa partie du travail.