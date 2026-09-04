BLUE MEDUSA dévoile le clip de « Crocodile. »

BLUE MEDUSA poursuit la présentation de son univers avec « Crocodile. », son nouveau single accompagné d’un clip officiel. Le morceau marque la troisième sortie du groupe, mené par la chanteuse Alissa White-Gluz, connue notamment pour son parcours au sein d’Arch Enemy et DragonForce.

Pour cette nouvelle vidéo, BLUE MEDUSA a fait appel au réalisateur Vicente Cordero, notamment connu pour son travail avec Fear Factory et Cradle Of Filth. Le clip a été co-réalisé avec Alissa White-Gluz elle-même, renforçant l’identité visuelle particulièrement sombre et inquiétante développée par le groupe depuis ses débuts.

« Crocodile. » s’intéresse à cette sensation instinctive d’être observé et à la peur qui apparaît lorsque l’on pressent la présence d’un danger sans parvenir à le voir. Une menace dissimulée sous une apparence familière et rassurante, qui devient le point de départ du morceau.

» ‘Crocodile’ parle de cette sensation d’être observé, cet instinct de peur lorsque l’on sait qu’un danger rôde à proximité, même sans le voir », explique Alissa White-Gluz. « Cette sensation que quelque chose se cache juste sous la surface de ce qui semble sûr ou familier. C’est dans cette tension, entre ce que nous percevons et ce que nous ressentons, que la chanson existe. »

Autour d’Alissa White-Gluz, le noyau de BLUE MEDUSA est actuellement constitué des guitaristes Alyssa Day, membre de Mindscar et In Absentia, et Dani Sophia. Pour les concerts, le groupe est accompagné par la bassiste Alicia Vigil, également membre de DragonForce et Vigil Of War, ainsi que par la batteuse Delaney Jaster de These Fading Visions.

Après avoir dévoilé « Flying Monkey » au printemps dernier, BLUE MEDUSA prépare désormais ses premières apparitions sur scène. Le groupe fera ses débuts live le 18 septembre prochain au festival Louder Than Life, à Louisville dans le Kentucky, avant de se produire le 2 octobre au festival Aftershock, à Sacramento.

Plusieurs rendez-vous européens sont également déjà programmés pour 2027, avec notamment Wacken Open Air en Allemagne, Leyendas del Rock en Espagne et Summer Breeze Open Air en Allemagne.

À noter également qu’une guitare personnalisée utilisée par Alissa White-Gluz dans le clip de « Crocodile. » sera prochainement mise aux enchères au profit de Sea Shepherd, ajoutant une dimension caritative à cette nouvelle sortie.

Avec seulement trois singles à son actif, BLUE MEDUSA continue donc de dévoiler progressivement son identité et son univers, avant de passer à l’étape supérieure avec ses premières prestations live.