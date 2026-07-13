MASTODON dévoile « Snakes For Dinner » et ouvre officiellement l’ère Marrow Deep

Le nouveau chapitre de Mastodon est désormais bien lancé. Quelques jours après la diffusion de The Mastodon In The Room, une vidéo de plus de trente minutes revenant sur l’histoire du groupe et rendant un vibrant hommage à Brent Hinds, les Américains passent à la suite en annonçant officiellement leur neuvième album studio, Marrow Deep, attendu le 28 août prochain.

Pour accompagner cette annonce, Mastodon dévoile « Snakes For Dinner », un nouveau single explosif accompagné de son clip officiel. Le morceau marque une nouvelle étape pour le groupe, avec la participation de Josh Homme (Queens Of The Stone Age), dont la voix apporte une couleur inédite à cette composition particulièrement lourde et accrocheuse.

Si « Snakes For Dinner » est le titre qui accompagne aujourd’hui l’annonce de Marrow Deep, les fans avaient déjà pu découvrir il y a quelques jours « Your Ghost Again », un premier aperçu de cette nouvelle époque. Plus mélancolique et introspectif, ce morceau avait immédiatement attiré l’attention tant par son atmosphère que par son contexte particulier, puisqu’il s’agissait de la première musique inédite publiée par Mastodon depuis le départ de Brent Hinds.

Le calendrier choisi par le groupe ne semble d’ailleurs pas anodin. La publication de The Mastodon In The Room permettait de revenir avec sincérité sur plus de vingt-cinq années d’histoire commune avec Brent Hinds, cofondateur, guitariste, chanteur et compositeur essentiel de l’identité de Mastodon. Loin d’éluder cette page importante de son histoire, le groupe a préféré la raconter avant de présenter son avenir.

Marrow Deep sera ainsi le premier album de Mastodon enregistré sans Brent Hinds. Une étape forcément symbolique pour un groupe dont l’identité musicale s’est construite au fil des décennies autour de l’alchimie entre Brent Hinds, Bill Kelliher, Troy Sanders et Brann Dailor.

Pour autant, il ne s’agit pas d’une rupture avec le passé. À l’écoute de « Your Ghost Again » comme de « Snakes For Dinner », Mastodon conserve ce qui fait sa force : des riffs massifs, des arrangements progressifs, des mélodies toujours aussi travaillées et cette capacité unique à alterner passages aériens et déferlements de puissance. L’arrivée de Josh Homme sur « Snakes For Dinner » apporte même une nouvelle dimension au son du groupe sans en dénaturer l’ADN.

Après avoir regardé dans le rétroviseur avec The Mastodon In The Room, Mastodon choisit désormais de regarder devant lui. Avec Marrow Deep, le groupe ouvre officiellement une nouvelle ère, sans renier son passé mais en affirmant sa volonté de continuer à avancer.

L’album Marrow Deep est attendu le 28 août 2026. En attendant sa sortie, les fans peuvent désormais découvrir deux facettes de ce nouveau disque avec « Your Ghost Again », plus introspectif, et « Snakes For Dinner », véritable déferlante de puissance portée par la collaboration avec Josh Homme.