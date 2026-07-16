Mario Duplantier absent de la tournée américaine de Gojira, un problème d’immigration l’oblige à déclarer forfait

Les fans américains de Gojira devront composer avec une absence de taille. Le groupe français a annoncé que son batteur Mario Duplantier ne pourra pas participer au lancement de la tournée nord-américaine en raison d’un problème lié à son dossier d’immigration aux États-Unis. Une situation administrative indépendante de sa volonté qui contraint le groupe à faire appel à un remplaçant temporaire.

Selon le communiqué publié par Gojira, Mario Duplantier est actuellement dans l’impossibilité d’entrer sur le territoire américain à temps pour le début de la tournée. Le groupe précise qu’il s’agit d’un contretemps lié aux procédures d’immigration, sans donner davantage de détails sur la nature exacte du problème.

Pour assurer les concerts prévus, Gojira a choisi le batteur italien Luigi Paraventi, qui prendra place derrière les fûts le temps que la situation de Mario soit régularisée. Ce remplacement est annoncé comme provisoire et le groupe espère retrouver son batteur historique dès que les formalités administratives seront résolues.

Cette absence intervient à un moment important pour Gojira, qui poursuit une période particulièrement faste. Après une tournée européenne remarquée et alors que le groupe travaille toujours sur son prochain album studio, attendu depuis plusieurs mois, cette tournée américaine devait permettre aux Français de retrouver leur public outre-Atlantique. Mario Duplantier avait récemment confirmé que le successeur de « Fortitude » était toujours en préparation, même si le groupe prend volontairement son temps afin de livrer un album à la hauteur de ses ambitions.

Les difficultés administratives liées aux visas et à l’immigration sont devenues plus fréquentes pour les artistes internationaux souhaitant se produire aux États-Unis. Des retards de traitement ou des complications sur certains dossiers peuvent parfois empêcher des musiciens de rejoindre leur groupe à temps, malgré une tournée planifiée depuis plusieurs mois.

Les fans espèrent désormais que la situation sera rapidement débloquée afin que Mario Duplantier puisse reprendre sa place derrière son impressionnant kit de batterie pour le reste de la tournée.