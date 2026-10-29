Dropdead Chaos dévoile « The Cell », premier extrait de son nouvel album « Breathe Again »

Dropdead Chaos fait son retour avec « The Cell », un nouveau single disponible dès maintenant sur les plateformes de streaming et accompagné d’une lyrics video. Ce titre marque le lancement d’un nouveau chapitre pour le groupe de metal moderne français, dont le prochain album, « Breathe Again », est attendu au printemps 2027 chez AT(h)ome.

Pour ce nouveau morceau, Dropdead Chaos entend bien repousser les frontières de son identité musicale. Le groupe s’est associé à Marc Le Goff, producteur aux multiples certifications platine, diamant et or, pour travailler sur une approche sonore qui mêle puissance du metal moderne et sensibilité pop. Une collaboration inédite pour la formation, qui mise sur des refrains accrocheurs, des riffs lourds, des couplets groovy et des arrangements hymniques.

Avec « The Cell », Dropdead Chaos revendique ainsi une musique à la fois viscérale et fédératrice, où l’efficacité mélodique vient renforcer l’impact des guitares et de la section rythmique. Le groupe présente ce premier single comme un titre représentatif de son ADN, tout en témoignant d’une volonté de moderniser sa production et d’explorer de nouvelles possibilités.

« On a choisi The Cell comme premier single parce que c’est un titre puissant et fédérateur, fidèle à l’ADN de DDC. La collaboration avec Marc Le Goff nous a permis de pousser notre son vers quelque chose de beaucoup plus moderne. C’est le titre idéal pour ouvrir le chapitre du nouvel album », explique le groupe.

Sur le fond, « The Cell » explore des thématiques introspectives autour de la perte d’identité, de l’échec et du combat contre l’ego. Le morceau évoque cet enfermement psychologique dans lequel un individu devient prisonnier d’une image déformée de lui-même, aveuglé par une quête de grandeur. Entre désillusion et instinct de survie, le texte décrit une prise de conscience et une lutte intérieure pour briser les apparences, abandonner les faux-semblants et retrouver sa véritable essence.

Formé en mars 2020, Dropdead Chaos réunit Renato Di Folco (chant, Tambours du Bronx), Nils Courbaron (guitare lead, Sirenia), Baptiste Ory (guitare rythmique, Smash Hit Combo), Boris Le Gal (batterie), Raf (guitare et chant) et Pierre Jacou (basse, ex-Loudblast et Black Bomb A). Après un premier single dont les bénéfices avaient été intégralement reversés à la Fondation de France pour soutenir le personnel soignant, le groupe avait sorti son premier album, « Underneath The Sound », en avril 2023. En 2024, un nouvel EP, « This Is Not The Beginning », était venu prolonger son parcours.

En parallèle de cette actualité discographique, Dropdead Chaos s’apprête à participer à une émission exceptionnelle de France Culture. Le groupe se produira en live dans « Comme un samedi », une émission animée par Arnaud Laporte et consacrée à l’écrivain Maxime Chattam, qui a personnellement souhaité inviter la formation, dont il apprécie particulièrement la puissance musicale et l’énergie scénique.

Le tournage aura lieu le 4 novembre au studio 105 de la Maison de la Radio et de la Musique, en présence du public. Les réservations sont disponibles sur le site de France Culture.

Avec « The Cell », Dropdead Chaos ouvre donc les portes de « Breathe Again », un album attendu au printemps 2027 qui s’annonce placé sous le signe de l’évolution sonore et d’une rencontre assumée entre l’énergie du metal et l’efficacité de la pop.