The HU célèbre le patrimoine vivant et la paix lors d’un événement spécial à l’UNESCO

Les rockeurs mongols de The HU se sont produits au siège parisien de l’UNESCO à l’occasion de l’événement « Pump Up The Volume For Peace ». Le groupe, nommé Artiste pour la Paix de l’UNESCO, en a profité pour annoncer un don destiné à soutenir la préservation du patrimoine culturel mondial, avec l’aide de sa communauté de fans.

The HU a fait résonner le Hunnu Rock dans les murs de l’UNESCO. Le groupe mongol a participé à un événement spécial organisé au siège de l’organisation à Paris, autour du rôle de la culture et des artistes dans la promotion de la paix, du dialogue et de la compréhension entre les peuples.

Baptisée « Pump Up The Volume For Peace », cette initiative mettait à l’honneur la diversité culturelle et la sauvegarde du patrimoine vivant, tout en rappelant l’importance de transmettre les traditions aux générations futures.

À cette occasion, The HU a interprété plusieurs morceaux de son dernier album, « HUN », et annoncé un don à l’UNESCO destiné à soutenir ses actions en faveur de la préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel. Cette contribution bénéficie du soutien de la communauté internationale de fans du groupe, qui partage cet engagement pour la transmission des cultures.

Galaa, chanteur de gorge et joueur de morin khuur au sein de The HU, a souligné l’importance de cette démarche : le groupe se dit reconnaissant de pouvoir contribuer aux actions de l’UNESCO grâce à ses fans, tout en portant un message de paix.

Le musicien a également exprimé l’espoir que cette initiative encourage chacun à faire vivre son histoire et ses traditions, notamment en continuant à utiliser les instruments ancestraux pour enrichir la création musicale. Dans un contexte international troublé, The HU rappelle que chaque voix compte et peut contribuer à inspirer les autres et à promouvoir la paix.

Fondé en 2016 à Oulan-Bator, The HU s’est imposé sur la scène internationale grâce à son Hunnu Rock, un mélange singulier de heavy metal, de rock et de traditions musicales mongoles. La formation s’appuie notamment sur le chant diphonique khöömei et des instruments traditionnels comme le morin khuur, le violon à tête de cheval, le tsuur et le tovshuur.

Au-delà de son identité musicale, le groupe défend depuis ses débuts une approche profondément liée à ses racines culturelles. Son nom, dérivé d’un terme mongol signifiant « être humain », reflète cette volonté de porter un message humaniste. Ses engagements abordent notamment la protection de l’environnement, le respect de la diversité, l’égalité entre les genres et la sauvegarde des identités culturelles, y compris des dialectes régionaux menacés de disparition.

Cette démarche a été officiellement reconnue en novembre 2022, lorsque The HU a été désigné Artiste pour la Paix de l’UNESCO. Les membres du groupe sont également envoyés culturels de la Mongolie et récipiendaires de l’Ordre de Gengis Khan, la plus haute distinction d’État mongole.

Avec « HUN », son troisième album studio paru le 24 juillet chez Better Noise Music, The HU poursuit ce dialogue entre héritage et modernité. Composé de 11 titres, le disque prolonge l’exploration des valeurs culturelles mongoles, de la connexion à la terre et de la préservation de la nature.

Le groupe termine actuellement les dernières dates de son « Warrior Chant Tour », une tournée passée par 22 villes en Europe et au Royaume-Uni, durant laquelle il a défendu ses nouveaux morceaux aux côtés de ses titres les plus populaires.

À travers cette participation à l’UNESCO, The HU confirme ainsi que son projet dépasse largement le cadre du metal. En faisant dialoguer instruments ancestraux, énergie rock et engagement culturel, la formation mongole continue de transformer son succès international en plateforme de transmission et de sensibilisation.