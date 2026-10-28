Enter Shikari dévoile par surprise son nouveau single « Lightyears »

Quelques semaines après son retour avec « Higher Ground », Enter Shikari poursuit son actualité avec « Lightyears », un nouveau single surprise à la tonalité plus intime et mélancolique. Le groupe britannique prépare également sa prochaine tournée européenne et britannique, avec un passage attendu à Strasbourg le 10 novembre.

Enter Shikari continue de surprendre. Le groupe britannique vient de dévoiler sans annonce préalable « Lightyears », un nouveau titre sensible et introspectif, quelques jours seulement après avoir donné deux concerts de chauffe intimistes à guichets fermés.

Avec ce nouveau single, le quatuor explore un registre particulièrement personnel, porté par les souvenirs, le temps qui passe et le rapport à soi. Rou Reynolds, frontman du groupe, explique avoir entrepris l’année dernière de numériser de vieilles vidéos familiales enregistrées au caméscope. Une expérience chargée en émotions, entre souvenirs de vacances, Noël, anniversaires et concerts scolaires.

Cette plongée dans les archives personnelles lui a également permis de confronter différentes versions de lui-même, celles d’une époque aujourd’hui révolue, mais aussi les souvenirs de proches disparus et de lieux qui n’existent plus. Une expérience parfois douloureuse, qu’il compare à une forme de vertige.

Dans son explication du morceau, Rou Reynolds évoque aussi une dimension plus intime encore. « Lightyears » s’adresse autant aux êtres chers qui ne sont plus là qu’à son propre passé. Le chanteur y voit une manière de retrouver l’innocence et la fragilité de l’enfance, et de porter un regard moins dur sur soi-même. Une démarche qui fait écho à certaines approches thérapeutiques visant à renouer avec l’enfant que l’on était.

Ce nouveau morceau intervient dans une période particulière pour Enter Shikari. Le groupe avait récemment annoncé une pause à durée indéterminée, avant de revenir avec le single « Higher Ground ». De quoi alimenter les interrogations autour de la suite de son parcours, alors que les musiciens s’apprêtent à retrouver les grandes scènes.

Le groupe avait également surpris son public en avril dernier avec la sortie inattendue de son album « Lose Your Self », publié chez So Recordings sans campagne d’annonce préalable. Composé de 12 titres, le disque aborde notamment le désespoir, la désolation et le sentiment d’impuissance face à l’état du monde, tout en conservant des éclats d’espoir et d’optimisme.

Pour accompagner cette actualité discographique, Enter Shikari s’apprête à lancer sa plus importante tournée en tête d’affiche au Royaume-Uni et en Europe. Le parcours européen débutera le 3 novembre à Hambourg, avant plusieurs étapes en Allemagne, en Belgique et en France. Le groupe sera notamment de passage à La Laiterie de Strasbourg le 10 novembre 2026.

La tournée britannique démarrera ensuite le 13 novembre à Nottingham, avec des concerts à Cardiff, Hull, Glasgow et Manchester, avant deux soirées à l’Alexandra Palace de Londres les 20 et 21 novembre. La seconde date londonienne affiche déjà complet.

Holding Absence et The Callous Daoboys accompagneront Enter Shikari sur les étapes européennes et britanniques. Le groupe poursuivra également son parcours en Irlande début décembre, avec des concerts à Belfast et Dublin.

Au-delà de la musique, Enter Shikari renouvelle son engagement envers les salles indépendantes britanniques. Chaque billet vendu pour les dates de la tournée en arena au Royaume-Uni inclura un don d’une livre sterling au Music Venue Trust, organisation qui soutient les salles de concerts de proximité menacées de fermeture. Une initiative déjà mise en place lors de la tournée du groupe en 2024.

Avec « Lightyears », Enter Shikari dévoile ainsi une facette plus vulnérable de son univers, entre mémoire, introspection et reconstruction personnelle, tout en poursuivant une actualité particulièrement dense.

Enter Shikari – Dates européennes et britanniques

03/11 : Hambourg, Allemagne, Sporthalle

04/11 : Munich, Allemagne, Zenith

05/11 : Leipzig, Allemagne, Haus Auensee

06/11 : Düsseldorf, Allemagne, Mitsubishi Electric Halle

07/11 : Berlin, Allemagne, Columbiahalle

09/11 : Bruxelles, Belgique, Ancienne Belgique

10/11 : Strasbourg, France, La Laiterie

11/11 : Tilburg, Pays-Bas, 013 Poppodium

13/11 : Nottingham, Royaume-Uni, Motorpoint Arena

14/11 : Cardiff, Royaume-Uni, Utilita Arena

15/11 : Hull, Royaume-Uni, Connexin Live

18/11 : Glasgow, Royaume-Uni, Hydro

19/11 : Manchester, Royaume-Uni, Co-op Live

20/11 : Londres, Royaume-Uni, Alexandra Palace

21/11 : Londres, Royaume-Uni, Alexandra Palace, complet

02/12 : Belfast, Royaume-Uni, The Telegraph Building

03/12 : Dublin, Irlande, The Academy

04/12 : Dublin, Irlande, The Academy, complet