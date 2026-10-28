Till Lindemann annonce une tournée européenne en 2027, avec une date à Paris

Le chanteur de Rammstein reprendra la route en 2027 avec son World Tour, une tournée internationale de plus de 50 concerts, dont 33 dates européennes réparties dans 22 pays. Till Lindemann passera notamment par Paris le 11 novembre 2027.

Till Lindemann voit grand pour 2027. Le frontman de Rammstein vient de dévoiler les premières dates européennes de son prochain World Tour 2027, une tournée mondiale qui débutera au printemps avant de faire escale sur le Vieux Continent à l’automne. Au total, 33 concerts sont annoncés en Europe, entre le 2 octobre et le 12 décembre, avec des passages dans 22 pays.

Cette nouvelle tournée conduira notamment le chanteur à Riga, Helsinki, Oslo, Copenhague, Amsterdam, Manchester, Londres, Anvers, Zurich, Milan, Madrid, Lisbonne, Barcelone ou encore Istanbul. L’Allemagne bénéficiera également d’un important contingent de concerts, avec plusieurs étapes dans les grandes salles du pays.

En France, c’est le Zénith Paris – La Villette qui accueillera Till Lindemann le 11 novembre 2027. Une occasion de retrouver sur scène l’univers solo du chanteur allemand, dont les performances se distinguent par une approche théâtrale et une esthétique particulièrement provocatrice, dans la continuité de son identité artistique.

Cette nouvelle tournée s’inscrit dans le prolongement du succès de Meine Welt, son précédent tour européen en solo, qui a rencontré une forte affluence en 2025. Selon les chiffres communiqués autour de cette tournée, plus de 200 000 billets ont été vendus en Europe. Le projet de 2027 entend franchir un nouveau cap, avec une tournée européenne encore plus étendue.

Pour le promoteur Handwerker Promotion, il s’agira de la troisième collaboration de cette ampleur avec l’artiste. Après 18 concerts, puis 25, cette nouvelle tournée comptera 33 dates européennes, confirmant la montée en puissance du projet solo de Till Lindemann.

Les billets pour les concerts européens seront mis en vente le 28 octobre 2026 à 16h (CET). Les informations de billetterie et les différentes dates sont disponibles sur le site officiel de l’artiste.

Till Lindemann – World Tour 2027 : les dates européennes

Octobre

02/10 : Riga, Lettonie, Xiaomi Arena

04/10 : Helsinki, Finlande, Helsinki Ice Hall

06/10 : Oslo, Norvège, Oslo Spektrum

08/10 : Göteborg, Suède, Partille Arena

10/10 : Copenhague, Danemark, K.B. Hallen

12/10 : Rostock, Allemagne, Stadthalle

15/10 : Münster, Allemagne, MCC Halle Münsterland

17/10 : Amsterdam, Pays-Bas, AFAS Live

19/10 : Manchester, Royaume-Uni, O2 Apollo

21/10 : Londres, Royaume-Uni, Eventim Apollo Hammersmith

23/10 : Anvers, Belgique, Lotto Arena

26/10 : Mannheim, Allemagne, SAP Arena

28/10 : Oberhausen, Allemagne, Rudolf Weber-Arena

30/10 : Kassel, Allemagne, Probonio Arena

Novembre

01/11 : Zurich, Suisse, Hallenstadion

02/11 : Milan, Italie, Alcatraz

05/11 : Madrid, Espagne, La Riviera

07/11 : Lisbonne, Portugal, Sagres Campo Pequeno

09/11 : Barcelone, Espagne, Razzmatazz

11/11 : Paris, France, Zénith Paris – La Villette

13/11 : Nuremberg, Allemagne, PSD Bank Nürnberg Arena

15/11 : Munich, Allemagne, Olympiahalle

17/11 : Vienne, Autriche, Wiener Stadthalle

19/11 : Belgrade, Serbie, Belgrade Arena

23/11 : Istanbul, Turquie, Ülker Sports and Event Hall

28/11 : Cluj-Napoca, Roumanie, BTarena

30/11 : Chișinău, Moldavie, Chișinău Arena

Décembre

02/12 : Budapest, Hongrie, MVM Dome

04/12 : Dresde, Allemagne, Messe

06/12 : Hambourg, Allemagne, Barclays Arena

07/12 : Magdebourg, Allemagne, GETEC-Arena

09/12 : Cracovie, Pologne, TAURON Arena Kraków

12/12 : Prague, République tchèque, O2 Arena