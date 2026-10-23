ENTHEOS « Empty on the Inside » : un album de metal moderne aussi puissant que surprenant (Chronique)

Il est parfois difficile de définir un groupe et sa musique en quelques mots. Avec ENTHEOS, l’exercice relève presque de l’impossible tant la formation américaine aime brouiller les pistes et faire cohabiter différentes facettes du metal. Death metal, groove, progressif, agressivité, violence et hargne se rencontrent ici dans une musique aussi technique que maîtrisée, capable de déployer une puissance redoutable avant de laisser place à des ambiances plus aériennes et à des passages mélodiques particulièrement soignés. Avec Empty on the Inside, ENTHEOS démontre une nouvelle fois qu’il est possible de conjuguer exigence musicale, intensité et sens de l’accroche sans sacrifier aucune de ces dimensions.

Dès les premières écoutes, une chose apparaît évidente : le groupe ne cherche pas simplement à impressionner par sa maîtrise technique. Bien sûr, les musiciens possèdent une capacité d’exécution impressionnante, les arrangements sont travaillés et les structures témoignent d’une véritable ambition. Mais cette virtuosité n’est jamais une fin en soi. Les compositions savent se montrer directes, percutantes et mémorables, sans pour autant renoncer à leur complexité. Les riffs massifs côtoient des rythmiques redoutables, tandis que les changements de dynamique viennent régulièrement bousculer l’auditeur. ENTHEOS construit ainsi un univers qui lui est propre, à la fois dense, moderne et particulièrement vivant.

Au centre de cette déferlante, Chaney Crabb impressionne par l’étendue de ses capacités vocales. La chanteuse semble pouvoir tout se permettre, passant d’une agressivité féroce à des lignes plus mélodiques avec une aisance déconcertante. Sa performance constitue l’un des atouts majeurs de l’album. Elle ne se contente pas d’accompagner les compositions : elle leur donne une véritable identité, apporte du relief aux passages les plus violents et contribue largement à rendre les titres accrocheurs. Cette capacité à varier les approches, à jouer sur les nuances et à adapter son interprétation aux différentes ambiances donne à l’ensemble une profondeur supplémentaire. Une prestation remarquable, qui confirme qu’elle compte parmi les voix les plus intéressantes de la scène metal moderne.

Mais la réussite d’Empty on the Inside ne repose pas uniquement sur ses performances individuelles. La musique d’ENTHEOS fonctionne avant tout comme un ensemble cohérent, où chaque élément trouve sa place. Les guitares peuvent se faire tranchantes et massives, les rythmiques imposer une pression constante, puis la tension retomber pour laisser respirer les arrangements. L’album évite ainsi l’écueil d’une succession de démonstrations techniques qui finiraient par se ressembler. Les ambiances évoluent, les morceaux possèdent leur propre personnalité et les contrastes contribuent à maintenir l’attention. Cette alternance entre déferlantes sonores et respirations plus nuancées permet au disque de conserver toute sa force sans épuiser l’auditeur.

Cette orientation s’inscrit aussi dans la volonté du groupe de privilégier des interprétations plus organiques et une écriture davantage tournée vers l’efficacité. Là où la technicité aurait pu prendre toute la place, ENTHEOS laisse davantage de place aux mélodies, aux refrains et aux idées qui restent en tête. L’influence du rock et du metal des années 1990 revendiquée par le groupe ne se traduit pas par un simple exercice nostalgique. Elle vient enrichir une approche résolument contemporaine, qui conserve toute la brutalité nécessaire tout en accordant une importance nouvelle aux nuances et à l’identité de chaque morceau. Le résultat gagne en relief et en accessibilité, sans perdre la personnalité ni l’intensité qui font la singularité de la formation.

Formé en 2015, ENTHEOS semble aujourd’hui avoir trouvé une manière particulièrement convaincante de faire évoluer son identité. Porté par la complicité créative entre Chaney Crabb et le multi-instrumentiste Navene Koperweis, le groupe bénéficie également d’une dynamique collective renforcée par la participation des guitaristes Scott Carstairs et Michael Stancel. Cette approche plus collaborative se ressent dans la cohésion de l’ensemble et dans la manière dont les différents éléments s’imbriquent. La production, assurée par Mark Lewis, accompagne cette recherche d’un son puissant et incisif, tout en laissant respirer les performances.

Avec Empty on the Inside, ENTHEOS livre donc un album qui mérite bien davantage qu’une écoute distraite. C’est une véritable boule de feu, capable de déployer une énergie considérable, mais qui sait aussi ralentir, installer des atmosphères et surprendre par des directions moins attendues. Un disque riche, accrocheur et suffisamment varié pour donner envie d’y revenir, porté par une chanteuse exceptionnelle et des musiciens qui savent mettre leur maîtrise au service des compositions.

ENTHEOS possède indéniablement les qualités nécessaires pour occuper une place de choix sur la scène metal internationale. Encore faut-il lui accorder l’attention qu’il mérite. Avec Empty on the Inside, le groupe signe une nouvelle étape convaincante de son parcours et prouve que la modernité du metal ne se résume ni à la brutalité ni à la complexité technique. Elle se trouve aussi dans cette capacité à faire coexister les extrêmes, à surprendre sans se perdre et à proposer une musique aussi exigeante qu’immédiatement captivante. Une belle découverte pour ceux qui ne connaissent pas encore la formation, et une confirmation de poids pour ceux qui suivent déjà son évolution.