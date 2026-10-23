Floor Jansen dévoile « Everything Is Moving On », nouvel extrait de son album « Hytress »

Floor Jansen poursuit le développement de sa carrière solo avec « Everything Is Moving On », un nouveau single qui annonce la sortie de son prochain album, Hytress, prévue le 15 janvier 2027 chez REVAMP Music / Warner Music. Ce troisième extrait, après « RUN » et « Bring Me Silence », confirme les ambitions de la chanteuse, qui entend désormais affirmer pleinement son identité musicale en dehors de Nightwish.

Disponible sur les plateformes de streaming, « Everything Is Moving On » s’articule autour d’un message simple, mais essentiel : la vie se déroule ici et maintenant, et il ne faut pas attendre indéfiniment pour réaliser ce qui compte vraiment. À travers ce titre, Floor Jansen évoque le temps qui passe, les changements qui jalonnent nos existences et les décisions parfois difficiles qu’il faut prendre pour avancer.

La chanteuse accorde une importance particulière aux paroles, qui invitent à profiter du présent, à saisir les occasions qui se présentent et à rester fidèle à ses aspirations. Avancer implique parfois de quitter des situations qui ne correspondent plus à ce que l’on est devenu. Un processus qui ne signifie pas pour autant renier son passé, mais plutôt accepter ce qu’il nous a apporté pour mieux envisager la suite.

« Chaque expérience et chaque personne nous laisse quelque chose. Aller de l’avant n’efface pas cela ; on l’emporte avec soi vers ce qui nous attend ensuite », explique Floor Jansen. Une philosophie qui se retrouve dans le contraste entre l’urgence de profiter de la vie et la nécessité de ralentir pour prendre conscience de ce que l’on vit réellement. Le morceau développe ainsi une approche à la fois énergique et introspective, portée par la puissance vocale de la chanteuse et une place importante accordée à la mélodie.

Avec Hytress, Floor Jansen ne cherche pas simplement à prolonger son précédent album solo, Paragon. Ce nouveau disque s’appuie sur son parcours pour explorer une direction plus personnelle et incisive, tout en conservant les fondations mélodiques et vocales qui caractérisent son univers. « Everything Is Moving On » en illustre les principales intentions, entre puissance, contrastes et ouverture émotionnelle.

Cette nouvelle étape intervient alors que la carrière solo de la chanteuse bénéficie déjà d’une solide visibilité internationale. Son catalogue approche les 150 millions d’écoutes en streaming et son compte Instagram rassemble quelque 600 000 abonnés. Connue pour sa polyvalence vocale et sa présence scénique, Floor Jansen a également multiplié les prestations en solo sur les scènes principales de festivals comme le Wacken Open Air, le Masters of Rock et le Sweden Rock.

La sortie de Hytress marquera le début d’une nouvelle phase pour l’artiste, qui accompagnera l’album d’une tournée internationale, le HYTRESS Tour 2027. Entre l’énergie des grands festivals et des concerts plus intimistes en clubs ou en théâtres, cette tournée doit permettre de mettre en lumière les différentes facettes de son identité musicale.

La France sera particulièrement bien placée pour découvrir ce nouveau chapitre dès sa sortie : le 15 janvier 2027, jour de parution de Hytress, Floor Jansen se produira également au Bataclan, à Paris. Une coïncidence de calendrier idéale pour présenter ce nouvel album au public français.

Avec « Everything Is Moving On », Floor Jansen livre ainsi un titre qui résume l’esprit de cette nouvelle aventure : regarder devant soi, accepter le changement et avancer sans perdre de vue ce qui compte réellement.