Bipolar Architecture dévoile « Vanity Fair », premier extrait de son nouvel album « The Worrier »

Le groupe de post-metal progressif Bipolar Architecture annonce la sortie de son troisième album, The Worrier, prévue le 19 février 2027 chez Pelagic Records. Pour accompagner cette annonce, le quatuor dévoile « Vanity Fair », un premier extrait accompagné de son clip officiel, qui donne un aperçu d’une musique où se confrontent puissance, mélodie et atmosphères oppressantes.

Basé entre Berlin et Istanbul, Bipolar Architecture développe un univers à la croisée du post-metal, du djent et du black metal. Le groupe construit son identité autour des contrastes, alternant riffs massifs, passages atmosphériques et mélodies aériennes pour traduire les tensions et les angoisses du monde contemporain. Après avoir tourné avec The Ocean l’année dernière et reçu un accueil critique enthousiaste, les musiciens s’apprêtent à franchir une nouvelle étape avec The Worrier.

Inspiré de The Pilgrim’s Progress, l’œuvre allégorique de John Bunyan, « Vanity Fair » aborde son sujet à travers une succession de contrastes musicaux. Des riffs lourds et saccadés côtoient des mélodies amples, une batterie explosive et des lignes vocales alternant chant clair plaintif et hurlements abrasifs. Entre passages hypnotiques, ruptures brutales et séquences plus apaisées, le morceau entretient une tension permanente avant de libérer toute sa puissance.

Avec ce nouvel album, Bipolar Architecture entend conserver l’énergie brute et instable qui caractérise sa musique tout en élargissant son champ d’expression. Les influences post-hardcore et metalcore prennent davantage de place dans les compositions, avec une attention accrue portée aux mélodies, aux interactions vocales et aux structures susceptibles de marquer durablement l’auditeur.

Le titre The Worrier résume cette orientation. Le chanteur et guitariste Sarp Keski explique avoir voulu réunir sous ce nom les différentes difficultés liées à l’existence, notamment les luttes intérieures, la dépression, la colère, l’empathie et la compassion. Les morceaux s’appuient largement sur les expériences personnelles des musiciens, avec la volonté de mettre en musique des émotions brutes et de créer un lien avec celles et ceux qui traversent des épreuves similaires.

L’une des évolutions majeures de ce troisième album réside dans le développement du chant clair. La voix abrasive de Sarp Keski est désormais complétée par celles du bassiste Niklas Arnet et du guitariste Stefanos Kaisaris. Cette approche à trois voix permet d’introduire de nouvelles couches mélodiques et des refrains plus mémorables, sans atténuer la tension ni la rudesse de l’ensemble.

Pour Sarp Keski, cette évolution a profondément influencé le processus d’écriture. L’ajout du chant clair lui a permis d’explorer des possibilités jusqu’alors absentes de l’identité sonore du groupe, tout en préservant l’atmosphère frénétique et brute qu’il souhaite défendre. L’objectif est de trouver un équilibre entre intensité et accessibilité, en donnant davantage de relief aux compositions sans sacrifier leur dimension extrême.

Composé de six titres, The Worrier s’annonce ainsi comme une étape importante pour Bipolar Architecture. Entre riffs imposants, guitares superposées, puissance rythmique et jeux vocaux plus développés, le groupe cherche à enrichir son langage musical tout en conservant les tensions qui font sa singularité.

Avec « Vanity Fair », le quatuor pose les premières bases de ce nouvel album et laisse entrevoir une musique toujours aussi intense, mais désormais plus nuancée dans ses arrangements et ses émotions. Rendez-vous le 19 février 2027 pour découvrir The Worrier dans son intégralité.

Tracklist de The Worrier :

The Worrier Vanity Fair Untouchable My Constant Boşluk Hollow Hands