Les Foudres 2026 : les pré-nommés dévoilés, le public appelé à voter

La deuxième édition des Foudres entre dans une nouvelle étape. Les pré-nommés de cette cérémonie dédiée aux musiques metal sont désormais connus, et le public peut voter jusqu’au 1er novembre à 23h59 pour désigner ses favoris dans neuf catégories. Organisé par Paris Entertainment Company et la Fédération des Musiques Métalliques, l’événement se tiendra le jeudi 10 décembre 2026 au Bataclan, à Paris, avec une nouveauté de taille : une diffusion en prime time sur France 4.

Après une première édition, Les Foudres poursuivent leur ambition de mettre en lumière la richesse et la diversité de la scène metal. Pour cette deuxième année, une partie du palmarès est confiée au public, qui peut départager les projets présélectionnés par un comité d’experts et un jury de professionnels. Le vote est ouvert à toutes les personnes âgées de 15 ans et plus sur le site officiel votez.lesfoudres.com.

Trois nouvelles catégories font leur apparition dans le scrutin : le Projet éditorial de l’année, qui récompense les ouvrages et créations culturelles autour du metal, l’Engagement sociétal et environnemental de l’année, consacré aux initiatives directement liées à la scène metal en France, et l’Artwork de l’année, qui met à l’honneur les créations graphiques, des pochettes d’albums aux affiches de festivals.

Côté albums, la sélection rassemble cinq propositions aux univers bien distincts : The Ember Gone de GOROD, Amen d’IGORRR, Nous, Le Venin de MOVRIR, Chapter 04 de RISE OF THE NORTHSTAR et Fantasia de SLIFT. La catégorie Artiste de l’année réunit quant à elle BRUIT ≤, IGORRR, NOVELISTS, REVNOIR et SLIFT.

La création visuelle occupe également une place importante dans cette édition. Parmi les pré-nommés à l’Artwork de l’année figurent la pochette d’Amen d’IGORRR, réalisée par Adrian Baxter, l’affiche de SLIFT au Hellfest signée Douwe Dijkstra, ainsi que les affiches des festivals Rock in Bourlon et Motocultor, toutes deux réalisées par Fortifem. Ce dernier est également en lice pour la pochette de Leather Temple de CARPENTER BRUT. New Salem complète la sélection avec le visuel de Cold Lava de BUKOWSKI.

Les clips ne sont pas en reste, avec six réalisations en compétition. Alchemised, associant REVNOIR et CARPENTER BRUT, Daemoni d’IGORRR, Falcon de RISE OF THE NORTHSTAR, Forgiveness de GOROD, Look At Me de Jehnny Beth et Speed or Perish de CARPENTER BRUT illustrent la diversité des approches visuelles et artistiques de la scène actuelle.

La nouvelle catégorie consacrée aux projets éditoriaux met en avant plusieurs ouvrages explorant l’histoire et les cultures du metal. Parmi les pré-nommés figurent 45 ans de metal français : la grande épopée du metal hexagonal, de 1980 à aujourd’hui, de Jérémy Rossignol et Angélique Nicolas, Gojira, les enfants sauvages de Jean-Charles Desgroux, Hardcore, 40 ans de rage de Black Flag à Turnstile de Rod Glacial, la bande dessinée No Remörse, histoires vraies illustrées, consacrée à Lemmy Kilmister et Motörhead, ainsi que Quand le metal fait résonner la Chine de William Spok.

L’engagement sociétal et environnemental bénéficie lui aussi d’une catégorie dédiée, avec cinq initiatives en lice : l’association Poulettes L’Assaut, AÜTFEST, Charitable Metal Fest, Les Hurlantes et Savage Lands. Une reconnaissance qui souligne le rôle que peuvent jouer les acteurs de la scène metal au-delà de la musique.

Du côté des événements, le Festival 666 2026, le Motocultor Festival 2026, Rock en Seine 2026, le V and B Fest’ 2026 et le We Metal Fest 2026 sont pré-nommés pour le titre d’Événement de l’année.

La catégorie Performance Live de l’année, amplifiée par Ticketmaster, met en compétition cinq prestations : IGORRR à l’Olympia en 2025, LANDMVRKS au Zénith de Paris en 2026, SLIFT au Hellfest 2026, SUN et GRANDMA’S ASHES à l’Élysée Montmartre en 2026, ainsi qu’ULTRA VOMIT au Hellfest 2026.

Enfin, six formations sont en lice pour le titre de Révélation de l’année : GALIBOT, MESSALINA, MIRABELLE., PARALLYX, SUNBORN et VESTIGE. Une sélection qui permet de mettre en lumière de nouveaux noms et de donner un aperçu du renouvellement de la scène metal française.

Les votes du public sont ouverts depuis le 19 octobre à 17h et se termineront le 1er novembre à 23h59. Les nommés définitifs seront annoncés le 5 novembre, avant la cérémonie du 10 décembre au Bataclan.

Cette soirée sera également marquée par une première : la diffusion de l’événement en prime time sur France 4. Entre les remises de trophées, IGORRR, ASHEN, SUN et ALTA ROSSA monteront sur scène pour des performances live.

Les Foudres 2026 s’apprêtent donc à célébrer les albums, les artistes, les clips, les concerts et les initiatives qui font vivre le metal sous toutes ses formes. Reste désormais au public à faire entendre sa voix.

Pour voter : https://votez.lesfoudres.com/

Rendez-vous le jeudi 10 décembre 2026 au Bataclan, à Paris, et en prime time sur France 4.