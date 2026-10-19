Sabaton revisite « Templars » avec Leigh Kakaty de Pop Evil

Sabaton s’associe à Leigh Kakaty, chanteur de Pop Evil, pour proposer une nouvelle version de « Templars », extrait de son dernier album studio, « Legends ». Les maîtres suédois du heavy metal dévoilent cette relecture accompagnée d’une lyric-video, qui apporte une nouvelle dimension à l’un des titres marquants de leur répertoire récent. Une collaboration entre deux univers du rock et du metal, née sur la route de leur tournée nord-américaine commune.

En septembre dernier, les deux groupes avaient déjà donné un avant-goût de cette association sur la scène du festival Louder Than Life, à Louisville, dans le Kentucky. Devant des dizaines de milliers de spectateurs, Leigh Kakaty avait rejoint Sabaton pour interpréter cette nouvelle version de « Templars » en direct. Un moment fort du festival, qui a rapidement confirmé le potentiel de cette rencontre musicale.

La voix puissante du frontman de Pop Evil apporte une couleur différente au morceau, tout en conservant l’intensité et les arrangements qui caractérisent Sabaton. Entre guitares saturées, batterie percutante et refrain fédérateur, cette nouvelle interprétation conserve l’ADN heavy metal du titre tout en lui insufflant une énergie plus proche du hard rock américain.

Pour Joakim Brodén, chanteur de Sabaton, cette collaboration s’est imposée naturellement : « Templars » avait rencontré un bel accueil lors de sa sortie en 2025, et le groupe souhaitait explorer une nouvelle approche du morceau. Le fait de partager l’affiche avec Pop Evil sur la tournée nord-américaine a fourni l’occasion idéale de concrétiser cette idée. Le chanteur se réjouit notamment de découvrir la manière dont Leigh Kakaty s’est approprié le titre et lui a donné une nouvelle dynamique.

Même enthousiasme du côté de Pär Sundström, bassiste de Sabaton, qui souligne la volonté du groupe de trouver régulièrement de nouvelles façons de revisiter sa musique. Pour lui, « Templars » se prêtait particulièrement bien à l’exercice, et la participation de Pop Evil a permis de faire évoluer la chanson tout en préservant son identité.

Leigh Kakaty s’est lui aussi montré immédiatement intéressé par la proposition. Le chanteur explique avoir toujours apprécié la capacité de Sabaton à donner vie à l’histoire à travers ses compositions. Il voit dans « Templars » un morceau porté par des thèmes universels comme la loyauté, la détermination et la fidélité à ses convictions. Participer à une chanson dotée d’une narration aussi forte représentait donc une véritable opportunité, d’autant plus particulière que les deux groupes partagent actuellement la scène en Amérique du Nord.

Cette nouvelle version prolonge l’actualité particulièrement dense de Sabaton. Fin 2025, le groupe a publié « Legends », son onzième album studio, qui cumule désormais près de 200 millions d’écoutes. Le disque a confirmé la popularité de la formation suédoise, dont les compositions continuent de mêler heavy metal fédérateur et récits historiques.

Plus récemment, Sabaton avait également dévoilé « Yamato », un titre réalisé en collaboration avec World of Warships et son développeur Wargaming. Depuis sa sortie en mars, le morceau a dépassé les 7,5 millions d’écoutes sur Spotify, tandis que son clip cumule 4,6 millions de vues. Une nouvelle illustration de l’intérêt du groupe pour les projets qui prolongent son univers au-delà de ses albums.

Cette relation avec le monde du jeu vidéo remonte notamment à 2019, lorsque Sabaton avait sorti « Bismarck », également associé à World of Warships. Devenu l’un des titres les plus populaires du groupe, le morceau dépasse aujourd’hui les 124 millions d’écoutes sur Spotify, tandis que son clip a franchi la barre des 111 millions de vues.

Actuellement en tournée nord-américaine avec Pop Evil et Wings of Steel en première partie, Sabaton poursuivra ses concerts de l’autre côté de l’Atlantique jusqu’à la fin de l’année 2026, avant de retrouver l’Europe au printemps 2027. Deux dates françaises sont déjà annoncées : le 12 avril à Nantes et le 13 avril à Toulouse.

Les fans français se souviennent notamment des concerts dantesques donnés en novembre 2025 à l’Accor Arena de Paris et à la LDLC Arena de Lyon. Deux rendez-vous qui avaient confirmé la capacité du groupe à transformer ses récits historiques en véritables spectacles grandioses.

Avec cette nouvelle version de « Templars », Sabaton prouve une nouvelle fois qu’il sait faire évoluer son répertoire sans renoncer à ce qui fait sa force. L’association avec Leigh Kakaty offre un éclairage différent au morceau et constitue une belle surprise pour les amateurs des deux formations.