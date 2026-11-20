DOWN « Volume V »: le retour d’un géant du sludge metal (Chronique)

Près de vingt ans après Over The Under, DOWN est enfin de retour avec un nouvel album studio. Avec Volume V, le supergroupe de La Nouvelle-Orléans retrouve le chemin des studios et nous propose dix nouveaux titres qui rappellent immédiatement pourquoi cette formation occupe une place si particulière dans le paysage metal. Pas question ici de courir après les tendances ou de chercher à réinventer une recette qui a largement fait ses preuves. DOWN reste DOWN, et c’est probablement ce que l’on pouvait espérer de mieux.

Dès les premières notes, on retrouve cette identité si caractéristique, faite de riffs massifs, de rythmiques accrocheuses et de grooves qui donnent immédiatement envie de bouger la tête. Le groupe poursuit sa route dans la plus pure tradition du sludge, en alternant les morceaux plus lents et lourds avec des compositions nettement plus dynamiques. Une approche qui laisse respirer les titres et permet à chacun de développer sa propre personnalité. Pas de démonstration technique inutile ni de recherche de complexité à tout prix : DOWN privilégie l’efficacité, le feeling et cette capacité à construire des morceaux qui restent en tête.

L’une des grandes forces de Volume V réside justement dans cette facilité déconcertante à proposer des riffs accrocheurs et des ambiances immédiatement reconnaissables. Les guitares de Pepper Keenan et Kirk Windstein se complètent à merveille, tandis que la section rythmique apporte toute l’épaisseur nécessaire à ces compositions. Le groupe maîtrise parfaitement ses arrangements et sait alterner les passages les plus pesants avec des séquences plus entraînantes. Le tout bénéficie d’une production résolument rock’n’roll, sans artifices ni surproduction. On a cette agréable sensation d’entendre cinq musiciens jouer ensemble, avec une énergie et une spontanéité qui servent parfaitement leur musique.

Et comment ne pas évoquer Phil Anselmo ? Le chanteur est en pleine forme et démontre une nouvelle fois qu’il possède un talent bien particulier pour donner vie aux compositions de DOWN. Son chant, immédiatement identifiable, apporte cette personnalité supplémentaire qui fait toute la différence. Accrocheur, habité et parfaitement adapté aux différentes ambiances de l’album, il contribue largement à l’efficacité de l’ensemble. À noter également la présence de King Diamond sur « Merciful Fate », tandis que « Ozz » vient rendre hommage à Ozzy Osbourne, deux clins d’oeil qui témoignent de l’attachement du groupe à ses influences et à l’histoire du metal.

Avec Volume V, DOWN ne cherche donc pas à bouleverser ses habitudes. Le groupe préfère miser sur ce qu’il sait faire de mieux : des riffs imparables, des compositions groovy, des ambiances singulières et une authenticité devenue suffisamment rare pour être soulignée. Dix titres qui témoignent d’une formation toujours aussi inspirée et qui n’a visiblement rien perdu de sa superbe. Un retour particulièrement convaincant, qui rappelle qu’il n’est pas nécessaire de suivre les modes pour continuer à faire du très bon metal.