ONLAP : 20 ans de rock, d’indépendance et de passion dans un documentaire de 1h33

250 millions d’écoutes, plus de 180 pays et vingt années de parcours sans concession. Le groupe français ONLAP revient sur son incroyable aventure avec « 20 YEARS LOUD », un documentaire de 1h33 qui retrace deux décennies de musique, de rencontres, de galères et de persévérance. Une histoire hors normes dans le paysage rock et metal français, construite loin des circuits traditionnels de l’industrie musicale.

Tout commence alors que les membres d’ONLAP sont encore adolescents. Une passion commune, l’envie de jouer et surtout la volonté de faire exister leur musique sans attendre qu’une maison de disques ou un acteur de l’industrie leur ouvre les portes. Vingt ans plus tard, le groupe peut afficher un bilan impressionnant : plus de 250 millions d’écoutes à travers le monde, dans plus de 180 pays. Des chiffres qui prennent une dimension particulière lorsqu’on connaît les conditions dans lesquelles cette aventure s’est construite : sans label, sans équipe dédiée, sans financement extérieur et sans réseau établi.

C’est précisément cette trajectoire singulière que raconte « 20 YEARS LOUD ». Loin de se limiter à une compilation de souvenirs ou à une rétrospective musicale, le film entend documenter toute une vie consacrée à la musique. Les premières années, les répétitions, les concerts, les rencontres déterminantes, les doutes, les changements de formation et les étapes qui ont progressivement permis à ONLAP de toucher un public international. Une histoire humaine autant qu’artistique, racontée par ceux qui l’ont vécue.

Réalisé et monté par Yann LCR, avec la participation des membres actuels et anciens du groupe, le documentaire rassemble également de nombreux témoignages de musiciens, producteurs, collaborateurs et proches qui ont croisé la route d’ONLAP. Parmi les intervenants figurent notamment des membres de ANKOR et FROM FALL TO SPRING, mais aussi des artistes comme Crispin Earl (The Veer Union), Trevor McNevan (Thousand Foot Krutch), ainsi que plusieurs musiciens ayant collaboré avec le groupe au fil des années. Un casting de témoignages qui permet de replacer l’aventure ONLAP dans un réseau de rencontres et de collaborations qui dépasse largement les frontières françaises.

Le film revient également sur l’importance de la communauté qui s’est construite autour du groupe. L’ONLAP FAMILY, les créateurs de contenu YouTube qui ont contribué à faire circuler leurs morceaux, les partenaires de distribution numérique et tous ceux qui ont apporté leur aide, parfois dans l’ombre. Car derrière les millions d’écoutes se cache aussi une réalité moins visible : celle d’un travail quotidien, d’une organisation artisanale et d’une détermination constante pour continuer à avancer.

Cette indépendance n’a d’ailleurs jamais empêché ONLAP de collaborer avec des acteurs importants de la scène internationale. Le groupe a notamment travaillé avec plusieurs producteurs et intervenants reconnus, tandis que son album « WAVES » a bénéficié de collaborations avec des structures telles que AFM Records et Nuclear Blast. Une manière de démontrer qu’indépendance et ambition ne sont pas nécessairement incompatibles.

Avec ses 1h33, « 20 YEARS LOUD » se présente finalement comme bien plus qu’un anniversaire. C’est une déclaration d’amour à la musique, à ceux qui la font et à ceux qui la soutiennent. Un témoignage sur ce que peut accomplir un groupe qui refuse d’abandonner ses ambitions, même lorsque les chemins habituels semblent inaccessibles.

ONLAP souhaite également transmettre un message aux nouvelles générations de musiciens : croire en ses rêves, travailler sans relâche et ne pas attendre la validation de l’industrie pour construire son propre parcours. Une philosophie qui résonne particulièrement dans une époque où les outils de diffusion permettent aux artistes indépendants de toucher directement un public international, mais où parvenir à émerger reste un véritable défi.

Le documentaire a également une dimension symbolique particulière puisqu’il a permis au groupe de réaliser un autre rêve : présenter son histoire au Grand Rex, salle mythique parisienne. Une consécration qui donne une résonance toute particulière à ces vingt années de travail et de passion.

Avec « 20 YEARS LOUD », ONLAP ne célèbre donc pas uniquement son passé. Le groupe laisse une trace de son parcours et rappelle qu’il existe encore des chemins alternatifs pour faire vivre le rock et le metal. Et parfois, les plus belles réussites sont justement celles que l’on construit soi-même.