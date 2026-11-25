MANNTRA s’associe à IN EXTREMO sur le nouveau single « Name The Liar »

MANNTRA dévoile « Name The Liar », troisième extrait de son prochain album « Wild Hunt », attendu le 25 décembre 2026 chez Napalm Records. Pour l’occasion, le groupe croate retrouve IN EXTREMO et son chanteur Michael Rhein, dans une collaboration qui vient prolonger une amitié musicale vieille de plusieurs années.

Le Folk Metal européen se retrouve une nouvelle fois autour d’une collaboration entre MANNTRA et IN EXTREMO. Avec « Name The Liar », son nouveau single accompagné d’un clip officiel, le groupe croate invite Michael Rhein, chanteur d’IN EXTREMO, à partager le micro. Ce dernier apparaît également dans la vidéo, donnant une dimension supplémentaire à ces retrouvailles.

Cette association n’est pas une première. Michael Rhein avait déjà participé au titre « Meridian » de MANNTRA en 2017. Depuis, les liens entre les deux formations se sont renforcés, aussi bien sur le plan musical qu’humain. MANNTRA a notamment eu l’occasion d’accompagner IN EXTREMO en tournée en première partie. Le groupe décrit cette relation comme celle de véritables grands frères, évoquant le soutien, les conseils et l’amitié reçus au fil des années.

Pour MANNTRA, cette nouvelle collaboration représente ainsi bien plus qu’un simple featuring : « Nous ne pourrions être plus fiers ni plus heureux du résultat », confie le groupe à propos de ce morceau.

Musicalement, « Name The Liar » s’inscrit pleinement dans l’identité de MANNTRA, avec un mélange de Metal, de Folk et d’atmosphères sombres, enrichi par des paroles faisant appel à plusieurs langues. Le titre aborde les thèmes de la culpabilité, de la condamnation et du pardon, entre dénonciation du mensonge, chute du pécheur et purification par le feu sacré. Une nouvelle illustration de la capacité du groupe à mêler traditions musicales et sonorités contemporaines.

« Wild Hunt », un nouvel album aux multiples influences

« Name The Liar » constitue le troisième aperçu de « Wild Hunt », le prochain album studio de MANNTRA, dont la sortie est fixée au 25 décembre 2026 via Napalm Records.

Le groupe annonce un disque davantage construit autour des atmosphères et des contrastes que son prédécesseur. Metal puissant, rythmiques industrielles, influences gothiques et racines Folk doivent s’y côtoyer pour former un ensemble à la fois sombre, organique et mélodique.

L’album multipliera également les collaborations. Le morceau-titre « Wild Hunt » accueillera Fabienne Erni d’ELUVEITIE, tandis qu’Ambre Vourvahis, chanteuse de XANDRIA, apportera sa contribution à « Zara ». De son côté, MetaKlapa enrichira « Valovi » de chants traditionnels croates.

Parmi les autres titres annoncés, « Iron Storm » promet une énergie particulièrement entraînante, tandis que « Banshee », « Danse Macabre » et « Blade In Darkness » exploreront des territoires plus sombres. L’album s’ouvrira avec « Never Bow, Never Surrender », présenté comme une véritable déclaration d’intention.

Avec « Wild Hunt », MANNTRA entend poursuivre son exploration d’un univers musical où les sonorités ancestrales rencontrent le Metal moderne et les influences industrielles. Un mélange qui constitue depuis plusieurs années la marque de fabrique du groupe.

Enfin, MANNTRA retrouvera la scène en décembre prochain à l’occasion de la tournée « Eisheilige Nacht », aux côtés de SUBWAY TO SALLY.

« Wild Hunt » sortira le 25 décembre 2026 chez Napalm Records.

Tracklist de « Wild Hunt » :

Never Bow, Never Surrender Watcher Watcher Wild Hunt Iron Storm Name The Liar Oganj Zara Valovi Banshee Danse Macabre Blade In Darkness