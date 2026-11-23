GRAVITY dévoile « FRAGILE », un titre d’une violence rare contre la destruction du vivant

Originaire de Montpellier, GRAVITY poursuit la construction de son univers dystopique avec « FRAGILE », un nouveau titre accompagné d’un clip qui ne laisse guère de place à l’indifférence. Avec ce morceau particulièrement radical, le groupe s’éloigne de ses territoires habituels pour livrer une véritable décharge de rage, portée par un propos engagé face à la violence du monde actuel.

Depuis ses débuts, GRAVITY développe un univers musical qu’il définit comme du « metal dystopique ». À la croisée du modern death, du death mélodique, du metalcore et du djent, avec quelques incursions progressives, la formation montpelliéraine construit une musique dense et immersive, capable d’alterner entre passages d’une lourdeur écrasante et atmosphères plus aériennes. Un contraste notamment porté par la voix puissante et singulière d’Émilie, entourée d’Alex à la guitare, Tim à la basse et Richy à la batterie.

Le groupe a déjà développé cet univers au fil de plusieurs productions, parmi lesquelles Noir (2017) et Momentum (2023). Plus récemment, GRAVITY a prolongé cette histoire avec l’EP Rupture – Momentum II, auquel ont notamment participé Neige (Alcest), Rachel (Cage Fight), Julien (Atlantis Chronicles) et Clair (The Ascending). Une discographie qui témoigne d’une volonté de construire un véritable fil narratif autour de sa musique.

Sur scène, GRAVITY a également multiplié les rendez-vous à travers la France, avec notamment des passages à La Boule Noire, au Bateau Ivre et au Molodoï, ainsi qu’au Motocultor Festival en 2026.

Mais avec « FRAGILE », le groupe ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre, et le changement de ton est radical. Présenté comme l’un des morceaux les plus violents de sa discographie, le titre fait le choix de la brutalité sans concession : pas de chant clair, pas de mélodie, uniquement une déferlante de rage. Une approche sonore qui répond directement au propos du morceau, véritable cri de colère contre la destruction du vivant, l’écrasement des plus fragiles et la montée des discours totalitaires et réactionnaires.

Derrière cette violence musicale se dessine pourtant un appel à préserver ce qui peut encore l’être. GRAVITY évoque ces équilibres précaires susceptibles de basculer brutalement, cette peur qui finit par imposer le silence et cette sidération qui survient lorsque tout semble déjà perdu. Un morceau pensé comme une réaction à la violence ambiante, mais aussi comme une invitation à ne pas rester spectateur.

Le groupe explique d’ailleurs avoir choisi de sortir « FRAGILE » indépendamment de ses albums, afin de donner à cette prise de position une place particulière : « L’art est aussi un vecteur d’idées et de prises de position. »

Le clip qui accompagne le titre prolonge cette démarche avec une réalisation particulièrement symbolique. Tournées dans les forêts brûlées de la région bordelaise, les images montrent des paysages calcinés, entrecoupés d’archives médiatiques évoquant les guerres, l’exploitation, la destruction du vivant et l’aggravation des inégalités. Au milieu de ces décors dévastés, la figure de la faucheuse tient une balance, représentation d’un équilibre menacé et d’une justice qui semble ne plus parvenir à protéger les plus vulnérables.

« Fragile, immobile au centre d’une balance, qui penche toujours vers le silence. »

Avec « FRAGILE », GRAVITY propose donc bien davantage qu’un nouveau morceau : une décharge sonore et émotionnelle qui traduit une colère profonde face aux dérives du monde contemporain. Un titre à part dans sa discographie, dont la radicalité musicale sert pleinement le message.

GRAVITY – EN CONCERT

20/11/2026 – Auch – Cri’Art (avec ASHEN)

16/01/2027 – Dijon – Les Tanneries