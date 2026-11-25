TABARNAC! : l’histoire du Metal québécois des années 90 désormais accessible en France et à l’international

Avec TABARNAC! – L’Québec à Fond (1989-1997), l’auteur et chercheur Ian Campbell revient sur une période particulièrement foisonnante de l’histoire du Metal québécois. Initialement publié au Québec en février 2025, l’ouvrage est désormais disponible sur Amazon France. Une édition anglaise, intitulée TABARNAC! – Quebec’s Full Throttle (1989-1997), vient également de paraître en novembre 2026.

Le Metal québécois possède une histoire particulièrement riche, dont les racines plongent dans l’effervescence underground de la fin des années 80 et du début des années 90. C’est précisément cette période que Ian Campbell a choisi de documenter avec TABARNAC!, un ouvrage consacré à l’émergence et au développement de cette scène entre 1989 et 1997.

Désormais disponible sur Amazon France, l’édition française, TABARNAC! – L’Québec à Fond (1989-1997), permet au public européen de découvrir cette plongée dans une époque où tout ou presque restait à construire. Des sous-sols aux salles communautaires, des locaux de répétition aux studios d’enregistrement, une génération de musiciens a progressivement façonné une scène indépendante, portée par une forte culture DIY.

Thrash, Death Metal, Grindcore, Black Metal, Hardcore, Crossover et musiques alternatives : TABARNAC! explore toute la diversité de cette effervescence musicale. L’ouvrage ne se limite toutefois pas à retracer les parcours des groupes et la sortie de leurs albums. Il s’intéresse également à l’ensemble de l’écosystème qui a rendu cette scène possible : organisateurs de concerts, promoteurs, radios, journalistes, fanzines, disquaires, studios et réseaux de tournée.

Parmi les formations évoquées figurent plusieurs noms incontournables du Metal québécois, comme Voïvod, Gorguts, Cryptopsy, Kataklysm, Obliveon, B.A.R.F., GrimSkunk, Anonymus, Groovy Aardvark, Quo Vadis ou encore Neuraxis. Mais le livre accorde également une place aux dizaines de groupes plus confidentiels, parfois oubliés, dont la contribution reste essentielle à la compréhension de cette histoire.

Une mémoire collective à préserver

Pour construire ce travail documentaire, Ian Campbell s’est appuyé sur des recherches approfondies, des archives et de nombreux témoignages directs de musiciens, promoteurs, animateurs radio, journalistes et autres acteurs de cette période. Un travail d’autant plus personnel que l’auteur a lui-même participé à cette scène, notamment en tant que chanteur de Neuraxis.

Au-delà de la musique, TABARNAC! raconte ainsi l’histoire d’une communauté qui a su créer ses propres structures et ses propres réseaux pour faire vivre une culture underground. Une démarche qui permet de mieux comprendre comment le Metal québécois a progressivement dépassé les frontières de la province pour gagner une reconnaissance internationale.

La parution de l’édition anglaise en novembre 2026 marque une nouvelle étape pour le projet. Intitulée TABARNAC! – Quebec’s Full Throttle (1989-1997), elle a été traduite par Laurie-Ann Desjardins, tandis que Sv Bell signe l’illustration de couverture et la conception graphique.

Cette version s’adresse notamment aux lecteurs internationaux qui connaissent déjà des groupes comme Voïvod, Gorguts, Cryptopsy ou Kataklysm, mais souhaitent découvrir le contexte culturel et humain qui a permis leur émergence.

Avec cette double disponibilité, Ian Campbell contribue à préserver et à transmettre une page importante de l’histoire du Metal underground, en rappelant que derrière les groupes et les albums se cachent aussi des scènes locales, des passionnés et toute une génération qui a construit quelque chose à partir de rien.

TABARNAC! – L’Québec à Fond (1989-1997) est disponible sur Amazon France. L’édition anglaise TABARNAC! – Quebec’s Full Throttle (1989-1997) est également disponible depuis novembre 2026.

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