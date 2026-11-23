Des stades aux monuments: comment les groupes de rock et metal réinventent le concert événement

Des stades gigantesques aux lieux chargés d’histoire, en passant par les expériences immersives de la Sphere de Las Vegas, le spectacle vivant semble entrer dans une nouvelle dimension. Alors que John Dolmayan, batteur de System Of A Down, imagine son groupe jouer devant les pyramides d’Égypte ou sous la tour Eiffel, une question se pose : après avoir repoussé les limites de la taille des concerts, les grandes formations cherchent-elles désormais à repousser celles de leur imagination ?

Pendant des décennies, la réussite d’un groupe s’est aussi mesurée à sa capacité à remplir des salles toujours plus grandes. Des clubs aux théâtres, des salles de concert aux arenas, puis aux stades, chaque étape représentait une nouvelle consécration. Jouer devant plusieurs dizaines de milliers de personnes constituait un aboutissement pour beaucoup de formations. Mais pour les artistes capables de réunir de telles foules, cette perspective ne semble plus toujours suffisante. À mesure que les productions deviennent gigantesques et que les tournées prennent des proportions considérables, une autre ambition apparaît : faire du concert lui-même un événement exceptionnel, dont le lieu, le concept et l’expérience proposée comptent autant que la musique.

Les récentes déclarations de John Dolmayan illustrent parfaitement cette évolution. Dans une intervention sur le podcast Go With Elmo, le batteur de System Of A Down a évoqué ses ambitions pour les prochaines années du groupe. Après les concerts dans les stades et les quatre dates prévues au Rose Bowl de Pasadena en juin 2027, il imagine désormais des performances dans des endroits totalement inattendus. Parmi ses envies : jouer en Égypte avec les pyramides en toile de fond, sous la Tour Eiffel ou encore dans des lieux associés à l’histoire, comme le Vatican.

L’idée n’est pas simplement de trouver un nouveau stade ou une salle plus grande. Pour Dolmayan, lorsqu’un groupe atteint le niveau de popularité lui permettant de remplir les plus grandes enceintes, il doit proposer autre chose. « Une fois arrivé au niveau du Rose Bowl, il faut que ce soit un événement », explique-t-il en substance. Le lieu doit apporter une dimension supplémentaire, une raison particulière de se déplacer et de se souvenir du concert.

Le batteur va même plus loin en évoquant cette volonté d’associer System Of A Down à des endroits qui possèdent déjà une histoire et une charge émotionnelle considérable. Une ambition qui ne relève pour l’instant que de ses souhaits personnels : aucune date devant les pyramides ou sous la tour Eiffel n’a été annoncée. Mais cette déclaration a le mérite de poser une question intéressante sur l’avenir des concerts de très grande envergure.

Il faut dire que System Of A Down se trouve aujourd’hui dans une position particulière. Le groupe continue de remplir des stades à travers le monde, sans avoir sorti d’album studio depuis Hypnotize en 2005. Sa tournée européenne de 2026 a notamment affiché complet à Paris, Londres et Varsovie. En 2027, la formation doit également se produire au Brésil, en Australie et en Nouvelle-Zélande, avant de retrouver les États-Unis pour quatre concerts au Rose Bowl les 5, 6, 10 et 12 juin, avec Pierce The Veil et Gojira en invités selon les dates.

Cette capacité à mobiliser un public international sans nouvel album constitue un élément important. Le groupe n’a plus nécessairement besoin de s’appuyer sur une nouvelle sortie discographique pour justifier une tournée. Son catalogue, son identité et la rareté relative de ses apparitions suffisent à faire de chaque série de concerts un rendez-vous attendu. Dans ces conditions, imaginer des événements uniques dans des lieux emblématiques devient une manière supplémentaire de prolonger cette dynamique.

Mais l’idée de transformer un lieu en partie intégrante d’un concert n’est pas nouvelle. Bien avant les ambitions exprimées par Dolmayan, certains artistes avaient déjà compris que le décor pouvait devenir un élément essentiel de leur spectacle.

En 1971, Pink Floyd avait ainsi investi l’amphithéâtre romain de Pompéi pour enregistrer ce qui allait devenir le mythique Live At Pompeii. Particularité de cette performance devenue légendaire : le groupe jouait sans public, dans un cadre antique dont la puissance visuelle et historique donnait une dimension singulière à sa musique. Le film réalisé par Adrian Maben allait durablement associer l’image de Pink Floyd aux ruines de la cité romaine.

Quarante-cinq ans plus tard, David Gilmour est revenu dans ce même amphithéâtre pour deux concerts en juillet 2016. Cette fois, le public était bien présent. Ces représentations ont constitué les premiers véritables concerts de rock avec spectateurs organisés dans ce lieu historique. Environ 2 600 personnes ont ainsi pu assister à une expérience qui dépassait largement le cadre d’une simple date de tournée. Le décor n’était pas une reproduction ou une scénographie construite pour l’occasion : il était authentique, chargé de près de deux millénaires d’histoire et intimement lié à l’un des films les plus marquants de l’histoire du rock progressif.

Un autre exemple mérite d’être évoqué, même s’il appartient davantage à l’univers de la musique électronique et du spectacle monumental. En 1995, Jean-Michel Jarre organisait son Concert pour la Tolérance au pied de la Tour Eiffel. L’événement, conçu dans le cadre de la célébration du 14 Juillet et de l’Année internationale de la tolérance de l’UNESCO, avait rassemblé environ 1,2 million de spectateurs selon les chiffres communiqués par l’artiste. La Tour Eiffel devenait alors bien davantage qu’un simple arrière-plan : elle faisait partie intégrante du spectacle, transformée par les projections lumineuses, les lasers et les effets pyrotechniques.

Ces expériences démontrent que les monuments et les sites historiques peuvent devenir des acteurs à part entière d’une représentation musicale. Elles montrent également que l’idée évoquée par John Dolmayan n’est pas une pure fantaisie. Des artistes ont déjà réussi à faire dialoguer leur musique avec des lieux dont la symbolique dépasse largement leur propre univers artistique.

Toutefois, une autre voie se dessine aujourd’hui, beaucoup plus technologique. Et c’est précisément là que Metallica entre en scène.

En février 2026, le groupe annonçait officiellement Life Burns Faster, une résidence à la Sphere de Las Vegas. Après des mois de rumeurs, cette confirmation marquait une nouvelle étape dans la carrière scénique des Californiens. Le concept initial prévoyait huit représentations à partir du 1er octobre 2026, avec une formule reprenant le principe des week-ends sans répétition de titres : aucune chanson identique entre les deux soirées d’un même week-end. D’autres dates ont ensuite été programmées jusqu’en mars 2027.

La Sphere n’est pas une salle de concert ordinaire. Inaugurée en septembre 2023, cette enceinte peut accueillir jusqu’à 20 000 personnes et a été conçue autour de technologies immersives particulièrement avancées. Son écran intérieur LED de résolution 16K sur 16K enveloppe le public et s’étend au-dessus de lui. À cela s’ajoutent un système sonore immersif développé spécifiquement pour le lieu, des sièges haptiques et des effets multisensoriels capables notamment de reproduire des sensations de vent, de vibrations ou de variations de température.

Pour Metallica, l’enjeu est donc différent de celui d’un concert dans un stade. Il ne s’agit pas seulement de jouer devant davantage de spectateurs, mais de repenser la manière dont le public perçoit la représentation. L’environnement visuel peut se transformer autour des musiciens, les images peuvent accompagner les morceaux à une échelle inédite et le son bénéficie d’une diffusion pensée pour l’ensemble de l’enceinte.

La résidence Life Burns Faster s’inscrit dans une volonté de proposer une expérience propre à la Sphere, plutôt que de simplement transposer le dispositif scénique de la tournée M72 dans une nouvelle salle. Metallica dispose déjà d’une solide expérience des productions monumentales, notamment avec sa scène circulaire à 360 degrés et son Snake Pit. La Sphere lui offre un terrain de jeu différent, où l’architecture et les technologies du bâtiment deviennent des éléments de la création artistique.

Il existe finalement un point commun entre cette démarche et celle imaginée par John Dolmayan : dans les deux cas, le lieu doit contribuer à rendre le concert exceptionnel. Mais les approches sont presque opposées. D’un côté, l’utilisation de technologies dernier cri pour créer un univers entièrement maîtrisé par l’artiste. De l’autre, l’envie de s’approprier temporairement un environnement qui possède déjà sa propre histoire, sa symbolique et son identité.

Cette différence soulève une question intéressante : le futur du concert XXL passera-t-il davantage par la technologie ou par la recherche de lieux uniques ?

Les deux pistes ne sont évidemment pas incompatibles. Un concert devant les pyramides pourrait parfaitement associer un monument millénaire à une production scénique contemporaine. Mais les contraintes seraient considérables. Organiser un événement de cette ampleur à proximité d’un site archéologique ne se résume pas à installer une scène et à vendre des billets. Il faut prendre en compte la protection du patrimoine, les autorisations administratives, les infrastructures, les déplacements du public, la sécurité et les conséquences environnementales d’un tel rassemblement.

Le parc archéologique de Pompéi, par exemple, dispose d’une procédure spécifique pour examiner les propositions de spectacles et d’événements. Les espaces utilisables sont sélectionnés en fonction de la vocation culturelle du site et chaque manifestation nécessite une autorisation. Les demandes doivent notamment être déposées au moins 120 jours avant la date envisagée. Ce type de réglementation rappelle que les lieux historiques ne sont pas des enceintes de spectacle ordinaires et que leur exploitation reste soumise à des impératifs de conservation.

La question se pose avec encore plus d’acuité lorsqu’il s’agit de lieux aussi sensibles que le Vatican ou les abords des pyramides de Gizeh. Au-delà des contraintes techniques, il faut également tenir compte de la portée symbolique et culturelle de ces endroits. Un concert de metal dans un tel environnement pourrait susciter autant de fascination que de débats. L’association entre un groupe comme System Of A Down et un monument millénaire serait visuellement spectaculaire, mais elle devrait aussi être pensée avec une véritable cohérence artistique et un respect du lieu.

Il ne faudrait pas non plus oublier l’enjeu économique. Les productions de cette dimension nécessitent des investissements considérables. La logistique, les équipes techniques, les transports, les dispositifs de sécurité et la création de contenus visuels représentent des coûts importants. La rareté de ces événements peut justifier des tarifs élevés, mais elle contribue aussi à transformer le concert en produit événementiel, parfois davantage proche d’une destination touristique que d’une date de tournée traditionnelle.

C’est peut-être là que se situe l’une des évolutions les plus importantes du spectacle vivant. Le public ne se déplace plus uniquement pour voir un groupe jouer ses morceaux préférés. Il recherche une expérience qu’il ne pourra pas retrouver ailleurs, un moment particulier, un cadre exceptionnel et parfois même un souvenir qui dépasse la représentation musicale. La multiplication des résidences, des concerts uniques et des productions pensées autour d’un lieu précis répond à cette attente.

Pour autant, cette évolution ne signifie pas que les tournées classiques ont perdu leur intérêt. Les festivals, les salles de taille moyenne et les clubs restent essentiels à la vitalité du rock et du metal. Ils permettent aux groupes émergents de se construire, aux formations établies de défendre leurs nouveaux albums et au public de conserver une proximité avec les artistes. La démesure ne doit pas devenir l’unique horizon du spectacle vivant.

Il serait d’ailleurs paradoxal que la recherche permanente de l’événement exceptionnel finisse par banaliser ce qui le rend justement exceptionnel. Si chaque concert doit être plus grand, plus spectaculaire ou organisé dans un lieu plus improbable que le précédent, la surenchère risque de prendre le pas sur l’essentiel. Un groupe reste avant tout attendu pour sa musique, son interprétation et la relation qu’il entretient avec son public. Aucun écran géant, monument historique ou effet immersif ne peut remplacer cela.

Les ambitions de John Dolmayan et l’arrivée de Metallica à la Sphere illustrent néanmoins deux visions possibles de l’avenir des grandes productions rock et metal. L’une cherche à inscrire un groupe dans des lieux qui appartiennent à l’histoire de l’humanité. L’autre exploite les possibilités technologiques pour créer un environnement de spectacle inédit. Dans les deux cas, il s’agit de dépasser le simple concert et de proposer une expérience dont on parlera longtemps après la dernière note.

Reste à savoir si les envies du batteur de System Of A Down se concrétiseront un jour. Voir le groupe jouer devant les pyramides d’Égypte ou sous la tour Eiffel serait incontestablement une image forte. Mais entre une idée lancée dans un podcast et un événement réellement organisé, le chemin est encore long.

Une chose semble toutefois acquise : pour les groupes capables de remplir les plus grandes enceintes du monde, la question n’est peut-être plus seulement de savoir combien de personnes peuvent assister à un concert. Elle est désormais de savoir où, comment et dans quelles conditions celui-ci peut devenir véritablement inoubliable.