ICE CHEMICALS dévoile « Turn to Dust », dernier chapitre de sa trilogie vidéo

Après avoir mis en images « Downward Spiral » et « I Am The System » au printemps dernier, Ice Chemicals dévoile aujourd’hui le clip de « Turn to Dust ». Extrait de son deuxième album The Lowest Point, paru le 29 mai 2026, ce nouveau clip vient conclure une trilogie visuelle qui accompagne l’univers sombre et industriel développé par la formation francilienne.

Avec « Turn to Dust », Ice Chemicals poursuit ainsi le travail visuel entrepris autour de son dernier album. À travers une esthétique sombre et nerveuse, le groupe transpose à l’écran les atmosphères lourdes et abrasives qui caractérisent sa musique. Une nouvelle pièce qui vient compléter les deux précédentes vidéos et permet de découvrir les trois titres dans une continuité pensée comme un ensemble.

Musicalement, Ice Chemicals évolue à la croisée du metal alternatif, du nü metal, de l’industriel et du metalcore. Portée par un duo vocal mixte, sa musique s’inscrit dans un univers dystopique où les textures industrielles côtoient les riffs incisifs et les ambiances oppressantes.

Formé en région parisienne, le groupe développe également un propos engagé, abordant notamment l’aliénation technologique, la révolte sociale et les dérives d’un capitalisme destructeur. Des thématiques qui trouvent un prolongement naturel dans l’identité visuelle de la formation.

Avec The Lowest Point, son deuxième album, Ice Chemicals franchit une nouvelle étape dans son parcours. Paru au printemps 2026, le disque a reçu un accueil très favorable de la presse spécialisée, qui souligne notamment sa densité, sa noirceur et son intensité. Un album qui permet au groupe d’affirmer davantage encore les contours de son identité musicale.

La sortie de « Turn to Dust » marque désormais l’aboutissement de cette aventure visuelle. Les trois clips peuvent être retrouvés dans leur ordre chronologique au sein d’une playlist dédiée.

PROCHAINES DATES :

28/11/2026 – Black Shelter, Carquefou (44), avec Hümanimal et Khensyt

12/12/2026 – Copains d’Abord, Fontenay-le-Fleury (78), avec Muertissima et Brüm

19/12/2026 – Fury Défendu, Rouen (76), avec Sangheilis et Neuro Dystopia