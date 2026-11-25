« Retaliate », REPENTANCE affine sa recette entre groove metal et thrash (Chronique)

Avec « Retaliate », son troisième album studio, REPENTANCE revient avec de solides arguments et une envie manifeste de faire monter la pression. Le groupe originaire de Chicago livre un disque particulièrement énergique, accrocheur et redoutablement efficace, qui confirme sa capacité à conjuguer groove metal, thrash moderne et puissance brute. Dix titres qui ne font pas dans la demi-mesure, portés par une production massive et une maîtrise instrumentale qui donnent immédiatement le ton.

Dès « From Violence To Silence », REPENTANCE impose son identité. Les riffs sont tranchants, la section rythmique particulièrement dévastatrice et la voix d’Adam Gilley apporte toute l’agressivité nécessaire. Le groupe sait frapper fort, mais surtout construire des morceaux qui restent en tête. C’est l’une des grandes qualités de « Retaliate » : derrière cette déferlante de puissance se cache un véritable sens de l’accroche, avec des refrains et des passages qui donnent immédiatement envie de monter le volume.

Le quintette ne se contente pourtant pas de dérouler une formule unique. Les variations de tempos permettent de faire évoluer les ambiances et de jouer avec les dynamiques, sans jamais perdre cette volonté de maintenir une pression constante. « What’s Done Is Done », « Retaliate » ou encore « Annihilate » illustrent parfaitement cette approche, alternant passages particulièrement incisifs et séquences plus groovy. Le groupe maîtrise son sujet et sait exactement quand accélérer ou laisser respirer ses compositions pour mieux repartir à l’assaut.

La production joue évidemment un rôle essentiel dans cette réussite. Produit une nouvelle fois par Alex Lackner, puis mixé et masterisé par Ari Mihalopoulos, l’album bénéficie d’un son particulièrement solide, qui met en valeur chaque instrument. L’ensemble gagne en puissance et en profondeur, sans sacrifier la précision d’exécution. REPENTANCE propose un metal moderne, mais sans tomber dans les excès de production ou les artifices qui peuvent parfois éloigner certaines formations de leurs racines. Ici, on retrouve ce qui fait l’essence même du genre : une voix agressive, des riffs qui découpent et une rythmique capable de faire trembler les murs.

Formé en 2018 autour du guitariste Shaun Glass, connu notamment pour ses passages au sein de SOiL et Dirge Within, REPENTANCE a progressivement trouvé sa place dans le paysage metal américain. Après « God For A Day » en 2020 et « The Process of Human Demise » en 2023, le groupe franchit ici une nouvelle étape. « Retaliate » apparaît comme un disque plus concentré, plus frontal, mais aussi particulièrement cohérent dans sa construction.

Avec ce troisième album, REPENTANCE ne cherche pas à réinventer le genre, mais plutôt à en exploiter les meilleurs ingrédients avec une efficacité redoutable. « Retaliate » est un disque généreux, puissant et surtout très accrocheur, qui devrait trouver un écho favorable auprès des amateurs de groove metal et de thrash moderne. Une belle démonstration de force pour une formation qui semble avoir encore beaucoup à donner.