CRO-MAGS « Age Of Quarrel: 40 Years Of Quarrel », un classique du hardcore revisité (Chronique)

Comment ne pas se replonger dans un album qui a marqué toute une génération et profondément influencé la scène hardcore et metal ? En 1986, CRO-MAGS frappait fort avec Age Of Quarrel, un disque devenu incontournable, qui allait contribuer à définir les contours du crossover entre Hardcore et Thrash. Quarante ans plus tard, Harley Flanagan, membre fondateur et figure emblématique du groupe new-yorkais, décide de lui offrir une nouvelle jeunesse avec Age Of Quarrel – 40 Years Of Quarrel.

L’histoire mouvementée de CRO-MAGS et les nombreux conflits autour des premiers enregistrements font partie des raisons qui ont poussé Harley Flanagan à entreprendre cette démarche. Après avoir tenté pendant plusieurs années de réunir les musiciens de la formation originale pour réenregistrer ces morceaux et récupérer les droits sur leur musique, le projet n’a finalement pas pu aboutir sous cette forme. C’est notamment le travail réalisé pour la bande originale du documentaire Harley Flanagan: Wired For Chaos, qui nécessitait de nouvelles versions de certains titres, qui lui a donné l’envie de réenregistrer l’intégralité de l’album.

Pour cette célébration, Harley s’est entouré de musiciens et d’amis, avec notamment Doug Holland, guitariste de la formation originale, Rocky George (ex-CRO-MAGS, Suicidal Tendencies), ainsi que des membres de Turnstile et Rise Against. Derrière les fûts, on retrouve Greyson Nekrutman, tandis que la production et le mixage ont été confiés à Arthur Rizk (Power Trip, Blood Incantation). Le résultat bénéficie d’un son actuel, puissant et particulièrement dynamique, qui permet de redécouvrir ces compositions avec une belle intensité, sans chercher à leur faire perdre leur identité.

Et comment résister à une ouverture avec « We Gotta Know », suivie de titres aussi emblématiques que « Show You No Mercy », « Street Justice » ou encore « Hard Times » ? La recette fonctionne toujours aussi bien. Une énergie débordante, des riffs incisifs, une rythmique qui ne laisse aucun répit et cette capacité à faire monter la pression jusqu’à donner envie de se retrouver au milieu du pit. Les morceaux n’ont rien perdu de leur impact et démontrent à quel point les compositions de CRO-MAGS ont traversé les décennies sans prendre une ride.

Au-delà de cette nouvelle interprétation, le projet possède également une dimension symbolique. Harley Flanagan souhaite remettre les choses à plat concernant l’histoire de cet album, en faisant en sorte que les auteurs des morceaux puissent enfin percevoir leurs droits. Les revenus restants doivent également être reversés à des associations caritatives. Une manière pour lui de tourner une page compliquée et de rendre hommage à une musique qui appartient avant tout à ceux qui l’ont fait vivre.

Alors, soyons clairs, Age Of Quarrel – 40 Years Of Quarrel n’est pas un nouvel album de CRO-MAGS, mais bien une relecture d’un disque majeur de la scène new-yorkaise. Et c’est justement tout son intérêt. Que l’on ait découvert ces morceaux à leur sortie ou que l’on s’apprête à les entendre pour la première fois, cette nouvelle version permet de profiter pleinement de leur puissance et de leur incroyable efficacité. Quarante ans après, l’envie de bouger, de monter le volume et d’enflammer le pit reste intacte. Une excellente occasion de remettre ses oreilles sur l’un des grands classiques du Punk Hardcore et du Crossover Thrash new-yorkais.