CULT OF LUNA « In The Shadow Of Your Shadow » : un voyage monumental dans les ténèbres

Je ne pensais pas forcément être client d’un album de post-metal. J’ai toujours été davantage attiré par les groupes dont la musique repose sur l’énergie, le dynamisme et une certaine forme de violence directe. Pourtant, il suffit parfois d’une bonne surprise pour remettre quelques certitudes en question. Et c’est exactement ce qui s’est produit avec ce nouvel album de CULT OF LUNA, In The Shadow Of Your Shadow.

Dès les premières écoutes, j’ai été frappé par la profondeur des mélodies et la richesse des ambiances développées par les Suédois. Ici, pas question de chercher systématiquement l’impact immédiat ou de multiplier les démonstrations de force. CULT OF LUNA prend son temps, construit, déconstruit et façonne ses compositions avec une patience qui force le respect. Une approche qui demande certainement un peu de disponibilité à l’auditeur, mais qui finit par se révéler particulièrement immersive.

Avec neuf titres pour un total de 71 minutes et 24 secondes, ce dixième album studio ne fait effectivement pas dans la concision. Plusieurs compositions dépassent largement les dix minutes, à l’image de ‘Breach’, ‘One More Day’ ou encore du monumental ‘Burial’. Pourtant, loin de donner le sentiment de longueurs inutiles, ces morceaux dévoilent progressivement leurs différentes facettes. On se laisse porter par les arrangements, les changements de rythme, les nappes mélodiques et les montées en puissance. Chaque titre possède sa propre identité et participe à la construction d’un ensemble cohérent, sombre et particulièrement travaillé.

Le morceau éponyme, ‘In The Shadow Of Your Shadow’, donne immédiatement le ton avec ses atmosphères pesantes et ses développements progressifs. Une entrée en matière qui permet de mesurer toute la maîtrise du groupe dans l’art de créer une tension sans nécessairement chercher à la libérer immédiatement. CULT OF LUNA sait parfaitement jouer avec les attentes et installer une ambiance qui finit par vous envelopper.

Mais le groupe ne se contente pas de décliner une recette éprouvée. ‘Sadness Will Reign’ apporte une dimension plus frontale et agressive à l’ensemble. La participation de Joe Duplantier, chanteur de GOJIRA, aurait pu devenir un argument promotionnel majeur. Après tout, faire intervenir le frontman de l’un des plus grands groupes de metal actuels constitue une belle opportunité. Pourtant, CULT OF LUNA fait exactement l’inverse de ce que l’on pourrait attendre. Son intervention reste parfaitement intégrée à la composition, sans chercher à prendre le dessus ni à transformer le morceau en démonstration de force. C’est subtil, pertinent et surtout parfaitement pensé pour servir la musique.

Autre invitation, autre univers avec ‘One More Day’, qui accueille David Eugene Edwards, connu notamment pour ses travaux avec 16 Horsepower et Wovenhand. Sa voix grave et singulière apporte une couleur supplémentaire à cette composition de près de douze minutes. Le résultat est particulièrement intéressant, avec une dimension presque incantatoire qui renforce encore le caractère mélancolique et introspectif du morceau.

Car derrière ses constructions musicales ambitieuses, In The Shadow Of Your Shadow est aussi un album profondément sombre. Les thématiques du deuil, de la dépression, de la mortalité et des tourments intérieurs traversent les compositions. Une noirceur qui ne se traduit pas uniquement par la lourdeur des guitares ou la puissance des passages les plus agressifs, mais aussi par cette capacité à installer des atmosphères qui semblent parfois suspendre le temps.

Et c’est probablement là que réside la plus grande réussite de cet album. CULT OF LUNA ne cherche pas à impressionner à tout prix. Le groupe préfère développer ses idées, laisser respirer ses compositions et faire confiance à l’intelligence de l’auditeur. Une démarche qui prend tout son sens sur ‘Burial’, pièce finale de près de douze minutes qui rassemble une bonne partie de ce que le groupe sait faire de mieux. Les riffs gagnent progressivement en intensité, les ambiances deviennent de plus en plus imposantes et l’ensemble prend une dimension véritablement monumentale. Une conclusion à la hauteur du voyage proposé.

Vingt-cinq ans après ses débuts, CULT OF LUNA démontre qu’il n’a rien perdu de sa capacité à faire évoluer son univers. Johannes Persson évoque lui-même sa crainte de la stagnation plutôt que celle de la répétition. Une philosophie qui semble parfaitement résumer cet album : conserver une identité forte tout en continuant à explorer de nouvelles possibilités.

Avec In The Shadow Of Your Shadow, les Suédois livrent un disque dense, exigeant et remarquablement construit. Un album qui ne cherche pas à séduire immédiatement, mais qui récompense largement ceux qui acceptent de prendre le temps de s’y plonger. Je ne suis peut-être toujours pas devenu un inconditionnel du post-metal, mais une chose est certaine : CULT OF LUNA vient de me rappeler que la puissance d’un album ne se mesure pas uniquement à son énergie ou à sa violence. Elle peut aussi se trouver dans la profondeur de ses mélodies, la richesse de ses atmosphères et sa capacité à vous embarquer pendant plus de 70 minutes.

Une très belle réussite.