BURN ETERNAL : Howard Jones et Adam Dutkiewicz (Killswitch Engage) réunis sur un premier album

C’est une réunion qui devrait ravir les amateurs de metalcore. Howard Jones, ancien chanteur de Killswitch Engage, et Adam Dutkiewicz, guitariste et producteur du groupe, unissent à nouveau leurs forces au sein de BURN ETERNAL. Le duo annonce la sortie d’un premier album éponyme le 26 février 2027 chez Metal Blade Records et dévoile dans la foulée un premier extrait, « Wounds I’ve Made », accompagné de sa lyric video.

Cette collaboration marque le retour d’une association qui a largement contribué à façonner une partie de l’histoire du metalcore américain. Entre 2002 et 2012, les deux musiciens ont partagé une période particulièrement importante de l’histoire de Killswitch Engage, participant à la création de plusieurs albums majeurs du groupe. Leur travail commun a notamment donné naissance à « The End of Heartache », qui a valu à Killswitch Engage une nomination aux Grammy Awards, ainsi qu’à « As Daylight Dies », certifié disque de platine en 2006 et toujours considéré comme le plus gros succès commercial du groupe.

Avant cette aventure, Howard Jones s’était fait connaître au sein de Blood Has Been Shed, tandis qu’Adam Dutkiewicz avait notamment évolué dans Aftershock avant de devenir l’une des figures centrales de Killswitch Engage. Leur parcours commun et leurs contributions respectives à la scène metalcore ont depuis longtemps installé les deux hommes parmi les musiciens incontournables du genre.

Avec BURN ETERNAL, ils entendent désormais explorer de nouvelles facettes de leur complicité musicale. L’album comptera neuf titres et devrait mêler des éléments familiers de leur identité musicale à des approches inédites, fruit d’une collaboration créative qui aura finalement mis plusieurs années à se concrétiser.

Premier aperçu de ce projet, « Wounds I’ve Made » aborde les erreurs du passé, les regrets et la nécessité d’avancer pour continuer à grandir. Howard Jones explique que le titre évoque notamment la difficulté du changement et l’importance de ne pas rester prisonnier de certaines situations ou relations qui appartiennent désormais au passé.

Adam Dutkiewicz précise de son côté que le morceau fait partie des premières compositions écrites pour BURN ETERNAL, il y a déjà six ans. Une attente particulièrement longue avant de pouvoir enfin partager ce titre avec le public.

Avec cette première annonce, BURN ETERNAL remet en lumière une association qui a marqué toute une génération de fans de metalcore. Reste maintenant à découvrir ce que les neuf titres de cet album éponyme nous réservent le 26 février 2027.