THROWN INTO EXILE dévoile « Remorse » avec Michael Amott (Arch Enemy) en invité

Le groupe américain THROWN INTO EXILE revient avec « Remorse », un nouveau single marqué par la participation exceptionnelle de Michael Amott, guitariste et membre fondateur d’Arch Enemy, qui signe un solo invité sur le titre. Il s’agit de la deuxième sortie du groupe sous le label BLKIIBLK, et d’un nouvel aperçu de ce qu’il prépare pour 2027.

Originaire de Los Angeles, THROWN INTO EXILE poursuit son évolution avec une formation renouvelée, notamment marquée par l’arrivée du chanteur Josh Santos, âgé de 27 ans. Le groupe développe désormais un son qui associe riffs incisifs, mélodies travaillées et influences aussi bien américaines qu’européennes, dans une approche résolument moderne et intense du metal.

Avec « Remorse », les musiciens abordent un sujet particulièrement personnel : le sentiment de s’investir pleinement dans quelque chose pour finalement se retrouver au point de départ, avec le poids émotionnel des erreurs passées et des décisions que l’on aurait aimé prendre autrement. Un titre introspectif dont la dimension mélodique prend une autre ampleur grâce à l’intervention de Michael Amott.

Le guitariste d’Arch Enemy explique suivre la progression de THROWN INTO EXILE depuis plusieurs années. Lorsque Mario Rubio lui a proposé de participer à l’enregistrement, l’occasion de collaborer avec ses compagnons de tournée s’est présentée comme une évidence. De son côté, Mario Rubio ne cache pas son admiration : il considère Amott comme un maître de la mélodie et souligne l’honneur que représente la possibilité d’échanger des parties de guitare avec lui, en bénéficiant de son phrasé si caractéristique.

Cette collaboration s’inscrit dans une trajectoire déjà bien remplie pour THROWN INTO EXILE. Le groupe a notamment partagé l’affiche avec Arch Enemy, Orbit Culture, At The Gates, Dethklok et Black Label Society, tout en se produisant sur plusieurs festivals américains et européens, dont le Bloodstock au Royaume-Uni. Une expérience scénique qui lui a permis de gagner progressivement en visibilité sur la scène metal internationale.

THROWN INTO EXILE est actuellement en tournée nord-américaine aux côtés d’Arch Enemy et de The Black Dahlia Murder. Avec « Remorse », le groupe confirme ses ambitions et poursuit la construction d’un nouveau chapitre de son parcours, avant les prochaines échéances annoncées pour 2027.