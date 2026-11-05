Vamacara Studio : Niko « HK » s’associe à Frédéric Leclercq pour renforcer son accompagnement des groupes metal

Le Vamacara Studio franchit une nouvelle étape dans son développement. Depuis octobre 2026, Niko « HK », producteur et ingénieur du son reconnu sur la scène metal française, s’associe à Frédéric Leclercq (Kreator, Sinsaenum, ex-DragonForce), qui rejoint la structure en tant que producteur et arrangeur. Une collaboration qui ambitionne de proposer aux groupes un accompagnement complet, de la composition jusqu’au mastering.

Depuis plus de dix ans, Niko « HK » s’est imposé comme l’un des acteurs importants de la production metal en France. Producteur, ingénieur du son et réalisateur artistique, il a notamment travaillé avec Betraying the Martyrs, Sirenia, Loudblast, Dagoba, Black Bomb A, Bukowski, Dropdead Chaos, Parallyx, Hurakan ou encore Akiavel. Il est également le dernier producteur à avoir collaboré en studio avec Joey Jordison (ex-Slipknot), à l’occasion de l’enregistrement de Repulsion For Humanity, l’album de Sinsaenum.

Avec une centaine de productions à son actif, Niko « HK » a développé une approche qui dépasse largement les aspects purement techniques. Son travail porte également sur le développement artistique, la direction musicale et la structuration des projets, avec l’objectif d’aider les groupes à affirmer leur identité et à franchir un cap dans leur carrière. Une expertise reconnue jusque dans les institutions culturelles, puisqu’il est le seul ingénieur du son français invité à intervenir lors de l’Exposition Metal de la Philharmonie de Paris, à l’occasion d’une conférence consacrée aux enjeux du son metal.

L’arrivée de Frédéric Leclercq vient compléter cette approche. Musicien internationalement reconnu, nominé aux Grammy Awards, il possède une expérience particulièrement riche, aussi bien sur scène qu’en studio. Actuellement membre de Kreator et impliqué dans Sinsaenum, après être notamment passé par DragonForce, il a également collaboré avec des formations et musiciens tels que Machine Head, Sepultura, Sabaton, Uli Jon Roth, George Lynch ou Sigh.

Multi-instrumentiste, Frédéric Leclercq apporte au Vamacara Studio son expérience de la composition et de l’arrangement. Habitué à travailler en profondeur sur la construction des morceaux avant même leur enregistrement, il interviendra sur la direction musicale et la préparation des albums, avec une attention particulière portée aussi bien à la musique qu’à la dimension humaine du travail avec les artistes.

Cette complémentarité est déjà mise à profit sur un premier projet concret : le prochain album d’Akiavel. Frédéric Leclercq en assurera la production et les arrangements, tandis que Niko « HK » prendra en charge l’enregistrement, le mixage et le mastering.

Pour le Vamacara Studio, l’objectif est clair : proposer une prise en charge globale, en réunissant au sein d’une même structure le travail d’arrangement, la direction artistique et l’expertise technique nécessaire à la réalisation d’un album. Une formule qui entend permettre aux groupes de bénéficier d’un regard extérieur expérimenté à chaque étape de leur processus créatif.

Cette nouvelle association pourrait ainsi représenter une évolution intéressante pour les formations metal françaises à la recherche d’un accompagnement allant au-delà de la simple production studio. Avec l’expérience de Niko « HK » dans le développement artistique et la maîtrise internationale de Frédéric Leclercq en matière de composition et d’arrangement, le Vamacara Studio entend proposer un tandem particulièrement solide au service des artistes.

Plus d’infos: https://vamacarastudio.com/fr/bienvenue/