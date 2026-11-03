AS I LAY DYING dévoile le clip de « The Cost To Stay », nouvel extrait de son album attendu en 2027

AS I LAY DYING poursuit la présentation de son prochain album avec la vidéo officielle de « The Cost To Stay », un nouveau titre qui figurera sur le futur disque éponyme du groupe, attendu le 5 février 2027 chez Napalm Records.

Pour accompagner ce morceau, la formation dévoile un clip réalisé par Tom Flynn, avec la participation de l’actrice Anna Kobeleva. Une nouvelle réalisation qui vient enrichir l’actualité du groupe alors que se dessine un nouveau chapitre de sa carrière.

« The Cost To Stay » figure parmi les dix titres du prochain album d’AS I LAY DYING, dont la sortie est désormais programmée pour le 5 février 2027. Il occupe la quatrième position de la tracklist, entre « Relentless » et « Polarized ».

Ce nouvel opus, le premier album éponyme de la formation, entend réunir les différentes facettes de son identité musicale. Les premiers singles dévoilés, « Polarized » et « Retribution », témoignent de cette volonté de faire cohabiter mélodie et agressivité, avec une approche plus accessible pour le premier et une orientation plus sombre et brutale pour le second. Le groupe décrit un disque naviguant entre ces différentes sensibilités, tout en conservant ses fondamentaux metalcore.

Sur le plan thématique, l’album abordera notamment les questions de transformation personnelle, de détachement et de reconstruction. Le titre « The Cost To Stay » vient ainsi compléter les premières pièces de ce nouveau projet, dont la direction artistique se précise progressivement.

Produit par Chris Clancy et Tim Lambesis, l’album « As I Lay Dying » réunira dix morceaux. La formation actuelle rassemble Tim Lambesis au chant, Chris Clancy à la basse et aux voix, Don Vedda et Bill Hudson aux guitares, ainsi que Tim Yeung à la batterie.

Avec ce nouveau clip, AS I LAY DYING continue de lever le voile sur son prochain album, dont la sortie est prévue le 5 février 2027.