Charlotte Wessels dévoile « Incubus », premier extrait de son nouvel album avec The Obsession

Charlotte Wessels ouvre un nouveau chapitre de sa carrière avec « Incubus », premier single extrait de Mute Swan Empire, son prochain album attendu le 5 février 2027 chez Napalm Records. Désormais accompagnée de son groupe The Obsession, l’ancienne chanteuse de Delain développe un projet ambitieux, à la croisée du metal, des influences alternatives et d’un univers conceptuel particulièrement riche.

Inspiré notamment du célèbre tableau Le Cauchemar du peintre Henry Fuseli, réalisé en 1781, « Incubus » explore les angoisses qui nous empêchent de dormir, au sens propre comme au figuré. Le morceau met en scène l’archétype de l’Insomniaque, un personnage confronté à ses propres peurs et aux crises du monde extérieur, jusqu’à ne plus parvenir à distinguer ses tourments intérieurs de la réalité qui l’entoure.

Musicalement, Charlotte Wessels propose un titre qui alterne paysages vocaux immersifs et instrumentations puissantes. Derrière cette atmosphère oppressante se dessine également une forme de résistance, l’endurance devenant une force face à l’adversité. Un premier aperçu particulièrement représentatif de l’univers que l’artiste a imaginé pour ce nouvel album.

Avec Mute Swan Empire, Charlotte Wessels s’est lancée dans la création d’un véritable album conceptuel composé de quinze titres, chacun incarnant un archétype humain et une réaction différente face aux crises contemporaines : déni, complicité, repli sur soi, obéissance aveugle, empathie sélective, mais aussi espoir et connexion. L’ensemble dessine un portrait fragmenté de l’humanité confrontée à l’effondrement de son monde.

Le titre de l’album fait référence au mythe du chant du cygne, cette croyance selon laquelle l’animal entonnerait son plus beau chant juste avant de mourir. Charlotte Wessels détourne cette image pour interroger notre époque et son avenir. Face à l’effondrement écologique et social, notre civilisation aura-t-elle droit à son ultime moment de beauté et de grandeur ? Ou avons-nous déjà dépassé le point de non-retour ?

L’album puise également son inspiration dans la littérature, la poésie et l’histoire. Plusieurs morceaux font ainsi référence à des figures et textes marquants, notamment les écrits des saintes médiévales Hildegarde de Bingen et Julian de Norwich. « One Day They Will Come For You » s’inspire quant à lui du célèbre texte de Martin Niemöller, First They Came For The Communists, tandis que « Bells Of Lynn » reprend des éléments du poème éponyme d’Henry Wadsworth Longfellow.

Sur le plan musical, Mute Swan Empire poursuit l’exploration de Charlotte Wessels entre musique heavy et influences alternatives, avec des arrangements complexes, des passages grandioses et des performances vocales particulièrement expressives. Mais ce nouvel opus se distingue surtout par une identité plus collective. Les musiciens qui l’accompagnaient initialement sous le nom de The Obsession ont progressivement formé un groupe à part entière, soudé par plusieurs années de travail et de tournées.

Pour concrétiser cette évolution, Charlotte Wessels a travaillé avec Joost van den Broek aux Sandlane Recording Facilities, où l’album a été produit et mixé. Timo Somers a également participé aux arrangements, tandis qu’Elianne Anemaat apporte ses parties de violoncelle sur plusieurs morceaux. Des arrangements orchestraux et des interventions supplémentaires aux claviers ont été confiés à Vikram Shankar.

Mute Swan Empire comptera quinze titres, parmi lesquels « Incubus », « Tempest », « After Us The Flood », « Good Girl (If You’re Ready To Die) », « The Villain » et « Bells Of Lynn ». Plusieurs morceaux avaient déjà été dévoilés progressivement sur la page Patreon de l’artiste, où Charlotte Wessels publie une nouvelle chanson chaque mois depuis 2020. « Incantations », notamment, avait été initialement présenté en mars 2024 avant d’être retravaillé pour cet album.

La sortie de Mute Swan Empire sera suivie d’un événement important dans la carrière de Charlotte Wessels : sa toute première tournée européenne et britannique en tête d’affiche avec The Obsession. Celle-ci débutera le 4 février 2027 à Sint-Niklaas, en Belgique, soit la veille de la sortie officielle de l’album. Le groupe sera accompagné de Melissa Bonny, chanteuse d’Ad Infinitum, en première partie, à l’exception de la date d’Essen.

Pour le public français, un rendez-vous est déjà à noter : Charlotte Wessels et The Obsession seront à La Machine du Moulin Rouge, à Paris, le 9 février 2027. Une occasion de découvrir sur scène ce nouvel univers et une formation qui semble avoir trouvé toute sa cohésion.

Avec Mute Swan Empire, Charlotte Wessels ne se contente pas de proposer un nouvel album : elle construit un univers artistique complet, nourri par les contradictions humaines et les inquiétudes de notre époque. « Incubus » en constitue une première porte d’entrée particulièrement intrigante.