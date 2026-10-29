Heavy Week-end 2027 : Helloween, Falling In Reverse et Marilyn Manson annoncés à Nancy

Le Heavy Week-end prépare son retour. Pour sa quatrième édition, le festival organisé par Gérard Drouot Productions donne rendez-vous aux amateurs de metal les 4, 5 et 6 juin 2027 à l’Amphithéâtre Plein Air du Zénith du Grand Nancy, à Maxéville. Trois premières têtes d’affiche viennent d’être dévoilées : Helloween, Falling In Reverse et Marilyn Manson.

Le vendredi 4 juin, les légendes allemandes de Helloween ouvriront les festivités en poursuivant leur « 40 Years Anniversary Tour », entamé en 2025. Le groupe prolongera ainsi la célébration de ses quatre décennies de carrière, un rendez-vous qui devrait ravir les amateurs de heavy metal classique.

Le samedi 5 juin, place à Falling In Reverse. Le groupe américain, d’une rareté absolue sur les scènes françaises selon l’organisation, viendra défendre son univers mêlant metal moderne et influences multiples. Une programmation qui devrait alimenter les discussions autant qu’elle promet de faire monter la température sur la grande scène nancéienne.

Enfin, le dimanche 6 juin, Marilyn Manson prendra le relais pour clôturer le festival. L’icône du metal industriel sera à l’affiche de cette dernière journée, avant que neuf autres groupes ne viennent compléter la programmation dans les semaines à venir.

En seulement trois éditions, le Heavy Week-end s’est déjà offert une succession de grands noms de la scène internationale, de Scorpions à Slipknot, en passant par Judas Priest, Gojira, Deep Purple, Megadeth, Alice Cooper, Dream Theater, Electric Callboy et Sabaton.

Avec près de 40 000 spectateurs réunis sur les trois jours de l’édition de juin 2026, le festival a incontestablement trouvé sa place dans le circuit des grands rendez-vous estivaux. Son format fait partie de ses particularités : quatre groupes par jour, une seule et même grande scène, dans une configuration limitée à 20 000 places, dont près de 10 000 assises. Une formule à taille humaine qui entend privilégier le confort du public, la visibilité et les conditions acoustiques.

Le cadre contribue également à l’identité de l’événement. Inauguré en 1993, le Zénith de Nancy fut le premier en Europe à proposer une scène réversible s’ouvrant sur un amphithéâtre à ciel ouvert. Avant l’installation du Heavy Week-end, le site avait déjà accueilli plusieurs concerts majeurs, notamment Guns N’ Roses en 1993, AC/DC en 1996, Slipknot en 2005, Scorpions en 2012, Rammstein en 2013 et System of a Down en 2017.

À environ 90 minutes de Paris en TGV depuis la Gare de l’Est, Nancy offre aussi l’occasion de prolonger le séjour au-delà des concerts. La place Stanislas, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, le parcours Art nouveau, les restaurants et les bars du centre-ville constituent autant de possibilités pour profiter de la ville avant les festivités, qui débutent en fin d’après-midi. Plus de 2 500 chambres d’hôtel sont par ailleurs disponibles à proximité de la gare, selon les informations communiquées par l’organisation.

Côté billetterie, la prévente exclusive, réservée aux personnes ayant déjà effectué un achat et accessible avec le code HEAVY27, se déroule du jeudi 29 octobre à 12h au vendredi 30 octobre à 10h. L’ouverture générale est fixée au vendredi 30 octobre à 10h, uniquement pour les pass 3 jours.

Le pass 3 jours est proposé à 199 €, avec un tarif de 169 € par personne pour les groupes de trois personnes ou plus, et de 149 € pour les jeunes et étudiants. La catégorie Or, correspondant aux meilleures places, est affichée à 289 €.

Les billets sont disponibles sur le site officiel : https://www.heavyweekend.live/

Le Heavy Week-end 2027 se tiendra les 4, 5 et 6 juin à l’Amphithéâtre Plein Air du Zénith du Grand Nancy, à Maxéville. En attendant les neuf prochains groupes, Helloween, Falling In Reverse et Marilyn Manson dessinent déjà les contours d’une quatrième édition qui entend confirmer l’ancrage du festival parmi les grands rendez-vous metal de l’été.

L’aftermovie officiel de l’édition 2026 est également disponible:

