XENTRIX « Allied With The Enemy », le thrash metal classique et redoutablement efficace (Chronique)

Avec « Allied With The Enemy« , Xentrix revient avec un album qui rappelle pourquoi le thrash metal conserve toute sa force et sa pertinence. Les vétérans britanniques livrent dix titres, auxquels s’ajoute un morceau bonus sur CD, qui vont droit au but, sans détour ni artifice. Ici, pas besoin de courir après les tendances ou de chercher à réinventer la formule. Le groupe préfère miser sur ce qu’il maîtrise depuis longtemps, avec une conviction qui fait plaisir à entendre.

Riffs accrocheurs, rythmiques tranchantes, tempos endiablés, énergie communicative, tous les ingrédients du bon thrash sont réunis. Mais réduire « Allied With The Enemy » à une simple recette nostalgique serait passer à côté de l’essentiel. L’album est bourré de groove et de puissance, avec des compositions qui savent retenir l’attention et des arrangements intelligemment construits. Chaque titre possède suffisamment de personnalité pour éviter la sensation de répétition, tout en restant fidèle à l’identité du groupe.

La production d’Andy Sneap, enregistrée dans les studios Backstage en Angleterre, donne à l’ensemble une belle lisibilité et une efficacité redoutable. Tout est clair, précis, puissant, sans sacrifier l’impact des guitares ni le mordant des rythmiques. Le son met parfaitement en valeur une musique qui n’a pas besoin de fioritures modernes pour convaincre. Xentrix joue un thrash direct, solide et parfaitement assumé, porté par une passion toujours aussi palpable.

Difficile de ne pas faire le parallèle avec Kreator, tant les deux formations partagent ce goût pour un thrash accrocheur, incisif et capable de conjuguer agressivité et sens de la mélodie. Xentrix s’inscrit également dans cette grande famille où l’on retrouve Testament ou Death Angel, ces références américaines qui ont largement contribué à façonner le genre. Sans chercher à rivaliser à coups de démonstrations inutiles, le groupe britannique propose un disque tout aussi convaincant dans son approche, avec cette capacité à faire mouche rapidement et durablement.

Là où « Allied With The Enemy » se révèle particulièrement intéressant, c’est dans sa manière de ne pas s’enfermer totalement dans ses fondamentaux. « The Dark Eternal » en est un bel exemple, avec une séquence plus calme, chargée d’émotion et d’atmosphère, qui vient apporter un relief supplémentaire à l’album avant de retrouver l’énergie et l’accroche caractéristiques du groupe. Cette respiration montre que Xentrix sait aussi jouer sur les contrastes et enrichir son propos sans perdre son identité.

Sur le fond, les textes abordent des thématiques contemporaines autour de la désinformation, de la popularité aveugle, de l’effondrement social et personnel ou encore des biais qui influencent notre perception du monde. Une dimension qui donne un peu plus de matière à un disque dont la musique ne manque déjà ni de poids ni de caractère.

Depuis « Seven Words » en 2022, Xentrix poursuit ainsi son parcours avec une nouvelle livraison qui ne cherche pas à séduire à tout prix, mais qui assume pleinement ses convictions. « Allied With The Enemy » ne bouleverse pas les codes du thrash metal, et ce n’est clairement pas son ambition. Il rappelle surtout qu’un style classique, lorsqu’il est défendu avec autant de maîtrise, de ferveur et d’intelligence, peut encore faire très mal.

Un album généreux, accrocheur et efficace, qui devrait parler aussi bien aux fidèles du groupe qu’aux amateurs de thrash à l’ancienne. Xentrix ne révolutionne rien, mais signe un disque qui a parfaitement compris l’essentiel : envoyer du riff, du groove et du lourd, avec la passion chevillée au corps.