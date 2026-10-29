Sidilarsen dévoile « Intox, Live au Hellfest », extrait de son prochain album live

Sidilarsen dévoile « Intox, Live au Hellfest », extrait de son prochain album live

Sidilarsen prolonge l’expérience du Hellfest avec « Intox, Live au Hellfest », un single accompagné de son clip, disponible dès maintenant. Ce nouvel extrait annonce la sortie d’un album live attendu le 22 janvier 2027.

Depuis près de trois décennies, Sidilarsen s’est imposé comme l’un des noms incontournables de la scène heavy rock française. À la croisée du metal et de l’électro, le groupe a construit une identité sonore singulière, portée par une énergie brute, des rythmiques puissantes et une approche résolument moderne.

Avec « Intox, Live au Hellfest », la formation remet en lumière toute la dimension scénique de son univers. L’occasion de retrouver l’intensité de ses prestations live, dans un environnement particulièrement emblématique pour le metal français. Ce nouvel extrait s’inscrit dans la perspective d’un album live qui permettra de prolonger cette expérience au-delà des festivals.

La musique de Sidilarsen revendique depuis ses débuts une dimension à la fois physique et engagée. Entre puissance des guitares, textures électroniques et énergie fédératrice, le groupe développe une musique pensée autant pour faire vibrer les salles que pour porter un regard sur le monde. Résistance, espoir et refus de l’adversité constituent ainsi des marqueurs forts de son identité.

Ce nouveau single offre un avant-goût de l’album live à paraître le 22 janvier 2027, dont « Intox, Live au Hellfest » constitue l’un des premiers aperçus. Le clip est disponible dès maintenant.

En attendant cette sortie, Sidilarsen retrouvera également son public sur scène avec plusieurs dates annoncées :

  • 7 novembre 2026 : Notre-Dame-de-Gravenchon (76), Arcade
  • 5 décembre 2026 : Villeurbanne (69), La Rayonne

Avec cette nouvelle sortie, Sidilarsen célèbre une nouvelle fois ce qui fait sa force depuis près de trente ans, une musique hybride, puissante et fédératrice, taillée pour le live.

 

Azula Jinora

Azula Jinora est une chroniqueuse passionnée par les musiques enragées, avec une expertise exceptionnelle dans le rock, le metal, le hardcore et leurs multiples sous-genres. Dotée d'une immense culture musicale, elle explore avec précision et sensibilité l'univers des riffs puissants, des rythmes effrénés et des émotions brutes.

Autres infos

Dropdead Chaos dévoile « The Cell », premier extrait de son nouvel album « Breathe Again »

Dropdead Chaos dévoile « The Cell », premier extrait de son nouvel album « Breathe Again »

Black Sabbath : « Back To The Beginning », le concert d’adieu immortalisé en vidéo le 11 décembre

Black Sabbath : « Back To The Beginning », le concert d’adieu immortalisé en vidéo le 11 décembre

The HU célèbre le patrimoine vivant et la paix lors d’un événement spécial à l’UNESCO

The HU célèbre le patrimoine vivant et la paix lors d’un événement spécial à l’UNESCO

Enter Shikari dévoile par surprise son nouveau single « Lightyears »

Enter Shikari dévoile par surprise son nouveau single « Lightyears »

AETHER REALM dévoile le clip de « Broken Fist », un nouveau single avec Taj Jewett

AETHER REALM dévoile le clip de « Broken Fist », un nouveau single avec Taj Jewett

What Lies Below rejoint Solid State Records et dévoile le single « Return to Nothing »

What Lies Below rejoint Solid State Records et dévoile le single « Return to Nothing »

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. Découvrez comment les données de vos commentaires sont traitées.