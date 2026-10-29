Sidilarsen dévoile « Intox, Live au Hellfest », extrait de son prochain album live

Sidilarsen prolonge l’expérience du Hellfest avec « Intox, Live au Hellfest », un single accompagné de son clip, disponible dès maintenant. Ce nouvel extrait annonce la sortie d’un album live attendu le 22 janvier 2027.

Depuis près de trois décennies, Sidilarsen s’est imposé comme l’un des noms incontournables de la scène heavy rock française. À la croisée du metal et de l’électro, le groupe a construit une identité sonore singulière, portée par une énergie brute, des rythmiques puissantes et une approche résolument moderne.

Avec « Intox, Live au Hellfest », la formation remet en lumière toute la dimension scénique de son univers. L’occasion de retrouver l’intensité de ses prestations live, dans un environnement particulièrement emblématique pour le metal français. Ce nouvel extrait s’inscrit dans la perspective d’un album live qui permettra de prolonger cette expérience au-delà des festivals.

La musique de Sidilarsen revendique depuis ses débuts une dimension à la fois physique et engagée. Entre puissance des guitares, textures électroniques et énergie fédératrice, le groupe développe une musique pensée autant pour faire vibrer les salles que pour porter un regard sur le monde. Résistance, espoir et refus de l’adversité constituent ainsi des marqueurs forts de son identité.

Ce nouveau single offre un avant-goût de l’album live à paraître le 22 janvier 2027, dont « Intox, Live au Hellfest » constitue l’un des premiers aperçus. Le clip est disponible dès maintenant.

En attendant cette sortie, Sidilarsen retrouvera également son public sur scène avec plusieurs dates annoncées :

7 novembre 2026 : Notre-Dame-de-Gravenchon (76), Arcade

Notre-Dame-de-Gravenchon (76), Arcade 5 décembre 2026 : Villeurbanne (69), La Rayonne

Avec cette nouvelle sortie, Sidilarsen célèbre une nouvelle fois ce qui fait sa force depuis près de trente ans, une musique hybride, puissante et fédératrice, taillée pour le live.