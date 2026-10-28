AETHER REALM dévoile le clip de « Broken Fist », un nouveau single avec Taj Jewett

Le groupe américain de melodic death metal poursuit sa mutation avec « Broken Fist », deuxième extrait de son prochain album Season of Bloodshed, attendu le 11 décembre 2026 chez Napalm Records.

Originaire de Caroline du Nord, AETHER REALM dévoile « Broken Fist », son nouveau single accompagné d’un clip officiel. Tiré de Season of Bloodshed, le prochain album du groupe prévu le 11 décembre 2026 chez Napalm Records, le morceau accueille la participation vocale de Taj Jewett et illustre une nouvelle étape dans l’évolution musicale de la formation.

Avec « Broken Fist », AETHER REALM pousse son mélange de melodic death metal vers des territoires plus modernes. Le titre conserve les riffs accrocheurs et les harmonies de guitares complexes qui caractérisent le groupe, tout en intégrant des grooves particulièrement appuyés, des 808, des arrangements synthétiques et des orchestrations symphoniques. Le refrain massif et immédiatement mémorisable contraste avec la puissance de l’ensemble, tandis que l’intervention de Taj Jewett vient renforcer l’intensité du morceau.

Une orientation qui témoigne de la volonté d’AETHER REALM de faire évoluer sa formule sans renoncer à son identité mélodique. Après « The Blood Is Calling », premier aperçu de ce nouveau chapitre, « Broken Fist » confirme les ambitions d’un album qui semble vouloir assombrir encore davantage le paysage sonore du groupe.

Ce nouvel opus marque le retour d’AETHER REALM après Redneck Vikings From Hell, paru en 2020. Depuis cet album, le groupe a traversé plusieurs épreuves, entre la pandémie mondiale, le passage de l’ouragan Helene et un changement de line-up en cours d’enregistrement. Le guitariste Donny Burbage a quitté la formation, laissant sa place à Chris Jones.

Autant de bouleversements qui semblent avoir nourri l’approche de Season of Bloodshed. Présenté comme un disque explorant une transformation existentielle alimentée par la rage, l’album s’annonce plus sombre, plus frontal, mais toujours porté par les mélodies travaillées et les attaques de guitares incisives qui font la signature d’AETHER REALM.

La formation évoque également une volonté d’expérimentation, avec des influences blackened folk venant enrichir un ensemble déjà marqué par les orchestrations, les harmonies et les changements de dynamique. Une évolution que le groupe relie directement à l’état d’esprit dans lequel le disque a été composé.

« Cet album est né d’une colère qui a eu trop longtemps le temps de s’envenimer », explique le groupe. AETHER REALM évoque notamment la rencontre entre les grandes injustices de notre époque et les contrariétés du quotidien, capables de nous transformer en une version plus sombre de nous-mêmes. Pour les musiciens, l’expression de cette colère à travers les riffs, les solos et les breakdowns pourrait aussi devenir une forme d’apaisement.

Avec huit morceaux au programme, Season of Bloodshed entend matérialiser cette transformation. « Broken Fist », qui occupe la troisième position de la tracklist, s’inscrit au cœur d’un disque dont les premiers extraits dessinent les contours d’une direction artistique renouvelée.

Season of Bloodshed sera disponible le 11 décembre 2026 via Napalm Records. Les précommandes sont ouvertes.

Tracklist de Season of Bloodshed :

The Blood Is Calling

Control

Broken Fist (feat. Taj Jewett)

Get Fukt

The Weight

Path of the Wind

Achilles’ Heel

Terminus Omnium