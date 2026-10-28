Black Sabbath : « Back To The Beginning », le concert d’adieu immortalisé en vidéo le 11 décembre

Avec « Back To The Beginning », Black Sabbath et Ozzy Osbourne ont marqué l’histoire du heavy metal avec un concert d’adieu exceptionnel. Cette ultime célébration sera disponible le 11 décembre en plusieurs éditions physiques, dont des versions Blu-ray et 4K UHD, pour revivre cet événement qui a réuni plusieurs générations d’artistes autour des pionniers du genre.

C’est un moment majeur de l’histoire du rock et du heavy metal qui s’apprête à rejoindre les collections des fans. « Back To The Beginning », le concert d’adieu de Black Sabbath avec Ozzy Osbourne, sortira le 11 décembre, avec plusieurs éditions physiques annoncées.

Avec plus de 75 millions d’albums vendus, Black Sabbath demeure une figure incontournable de l’histoire du rock. Cette performance, présentée comme le concert d’adieu du groupe avec Ozzy Osbourne, prend une dimension toute particulière dans le parcours de ces pionniers du heavy metal.

Pour cette célébration, Black Sabbath et Ozzy Osbourne ont partagé l’affiche avec de nombreux artistes de premier plan. Parmi les noms cités figurent Metallica, Guns N’ Roses, Steven Tyler, Tom Morello, Anthrax et Gojira, mais aussi d’autres invités. Un rassemblement qui témoigne de l’influence considérable exercée par le groupe sur plusieurs générations de musiciens.

Baptisé « Back To The Beginning », ce concert sera proposé en 4K UHD et Blu-ray, avec plusieurs configurations pour les collectionneurs. Les éditions annoncées comprennent notamment des coffrets associant différents supports, ainsi que des exclusivités de distribution.

Les précommandes sont ouvertes, avec une édition exclusive Amazon comprenant un Blu-ray 4K UHD, un Blu-ray HD et un CD. Une édition exclusive FNAC est également annoncée, avec un Blu-ray 4K UHD, un Blu-ray HD et deux vinyles 12 pouces en édition limitée. D’autres configurations seront disponibles, notamment des combinaisons Blu-ray et vinyles, ou CD et Blu-ray, ainsi qu’une édition réunissant les différents supports présentés dans le visuel.

Cette sortie intervient alors que l’héritage d’Ozzy Osbourne continue de rayonner bien au-delà de la scène metal. Le visuel du communiqué met notamment en avant plusieurs indicateurs de popularité de l’artiste : 19,2 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, 31 millions de streams dans le monde en 2026 et 683 000 streams en France sur la même période.

Ses communautés sur les réseaux sociaux témoignent également de cette popularité, avec notamment 2,7 millions d’abonnés sur YouTube, 12 millions sur Facebook, 5,4 millions sur Instagram et 73 000 sur TikTok, selon les chiffres présentés dans le communiqué.

Au-delà de l’objet collector, « Back To The Beginning » représente un témoignage de l’empreinte laissée par Black Sabbath sur la musique contemporaine. Une dernière célébration d’un groupe qui a contribué à définir les fondations du heavy metal et dont l’influence continue de traverser les générations.

« Back To The Beginning » sera disponible le 11 décembre.