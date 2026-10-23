What Lies Below rejoint Solid State Records et dévoile le single « Return to Nothing »

Le groupe américain What Lies Below rejoint le label Solid State Records et marque cette nouvelle étape avec « Return to Nothing », un premier single accompagné d’un clip officiel. Originaire de Harrisburg, en Pennsylvanie, la formation propose un titre massif et atmosphérique, où les guitares lourdes côtoient des textures synthétiques pour donner naissance à un univers aussi sombre qu’oppressant.

Avec cette signature, What Lies Below intègre le catalogue d’un label reconnu pour son engagement envers les musiques heavy. Le groupe réunit Andrew Watson au chant, Mike Watson au chant et à la guitare, Sam Hart à la guitare et Jonah Luteman à la batterie. « Return to Nothing » constitue sa première sortie sous cette nouvelle bannière et offre un aperçu de son identité musicale, entre puissance, atmosphères immersives et sonorités plus modernes.

Décrit comme un morceau particulièrement lourd, le titre joue sur les contrastes entre des passages chargés de tension, des ambiances enveloppantes et des arrangements enrichis par les synthétiseurs. Une approche qui renforce son caractère sombre et contribue à installer une véritable sensation d’oppression, sans sacrifier la dimension atmosphérique de la composition.

Sur le plan des paroles, « Return to Nothing » s’inscrit dans la continuité de I Let It Consume Me, le récent album du groupe. What Lies Below explique que le morceau aborde la difficulté de s’extraire d’une existence écrasée par le deuil, l’isolement et le poids du passé. Le texte suit un cheminement qui mène progressivement des ténèbres et du désespoir vers une forme d’éveil, alors que quelques fissures dans l’obscurité laissent entrevoir la possibilité d’un avenir différent.

Cette thématique donne au titre une dimension introspective qui complète sa puissance sonore. Derrière les guitares massives et les textures électroniques se dessine ainsi un récit de lutte intérieure, dans lequel la volonté de sortir de l’obscurité se heurte aux blessures accumulées.

Avec cette première sortie chez Solid State Records, What Lies Below ouvre un nouveau chapitre de son parcours. « Return to Nothing » met en avant une identité à la croisée du metal moderne, de la lourdeur des guitares et des paysages sonores atmosphériques, tout en prolongeant les thématiques émotionnelles développées sur I Let It Consume Me.