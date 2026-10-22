Evil Invaders annonce son nouvel album « Weaponized Chaos » et dévoile « D.S.S. (Death Strikes Suddenly) »

Le groupe belge Evil Invaders fera son retour le 19 février 2027 avec Weaponized Chaos, son quatrième album studio, qui paraîtra chez Napalm Records. Pour accompagner cette annonce, le quatuor dévoile « D.S.S. (Death Strikes Suddenly) », un nouveau titre accompagné de son clip officiel, qui donne un premier aperçu de cette nouvelle production entre Thrash Metal débridé et Heavy Metal mélodique.

Produit par Francesco Paoli (Fleshgod Apocalypse), Weaponized Chaos succède à Shattering Reflection, paru en 2022. Le groupe entend y explorer une palette musicale plus large, sans renoncer à l’agressivité et à la précision qui caractérisent son approche. Riffs incisifs, rythmiques rapides, solos techniques et refrains accrocheurs composent les différentes facettes de ce nouvel album, annoncé comme le plus éclectique de sa discographie.

Avec « D.S.S. (Death Strikes Suddenly) », Evil Invaders revient à une formule Thrash directe et percutante. Le morceau associe des screams aigus à des riffs tranchants et une rythmique implacable, avant de laisser place à un duel de solos entre Max Mayhem et Joe Van Audenhove. Le groupe décrit ce nouveau titre comme un hymne Thrash qui renoue avec les racines du genre tout en multipliant les rebondissements.

Mais Weaponized Chaos ne se limitera pas à la vitesse et à la brutalité. Evil Invaders annonce également des passages plus mélodiques, des arrangements progressifs et des séquences atmosphériques. « The Wait » explorera ainsi une dimension plus émotionnelle, tandis que « Forever By My Side » rendra hommage à Sam Lemmens, ancien guitariste du groupe décédé récemment, qui avait participé à l’aventure entre 2011 et 2015. Le morceau, écrit en 2014, apporte une dimension particulière à l’album et fait le lien avec l’histoire du groupe.

D’autres titres viendront compléter ce tableau contrasté. « Dreamstate » abordera notamment la pression et la surcharge sensorielle de la vie moderne, tandis que « Drenched In Disdain » s’intéressera à l’isolement social. Avec « Fear », le groupe évoquera la désinformation, l’anxiété, la polarisation et la haine. L’album s’ouvrira sur l’instrumental « The Final Dawn » et se conclura avec « Lucid Dreaming », une composition écrite par Sam Lemmens en 2014.

Cette diversité a également compliqué le choix des singles, selon les musiciens, qui expliquent que chacun possède ses propres morceaux favoris. L’ambition reste néanmoins de proposer un album cohérent, capable de passer d’un Thrash rapide et sauvage à des compositions Heavy Metal plus mélodiques sans perdre l’identité d’Evil Invaders.

La sortie de Weaponized Chaos s’accompagnera de plusieurs éditions physiques, dont des vinyles en pressages limités, un CD, une cassette et des formats numériques. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.

Evil Invaders défendra également ce nouveau répertoire sur scène en 2027. Le groupe participera au Triple Thrash Alliance Tour aux côtés de Heathen et Exhorder, avec Warfield en invité. Une date française est notamment prévue le 21 mars 2027 au Petit Bain, à Paris. La tournée se poursuivra ensuite au Royaume-Uni avec Heathen.

Avec Weaponized Chaos, Evil Invaders entend réunir les différentes facettes de son identité, entre vitesse, technicité, mélodie et compositions plus nuancées. Il faudra attendre le 19 février 2027 pour découvrir l’ensemble de cette nouvelle production, mais « D.S.S. (Death Strikes Suddenly) » donne déjà le ton : le groupe belge n’a pas l’intention de lever le pied.

Tracklist de Weaponized Chaos :

The Final Dawn Weaponized Chaos Dreamstate Bloodstains The Wait D.S.S. (Death Strikes Suddenly) Drenched In Disdain Fear Forever By My Side Lucid Dreaming

En concert à Paris : 21 mars 2027 au Petit Bain, avec Heathen, Exhorder et Warfield