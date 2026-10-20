MACHINE HEAD : « Sutures », un nouveau single après la fin du cycle « UNATØNED »

MACHINE HEAD dévoile « Sutures », son nouveau single, alors que le groupe vient tout juste d’annoncer la fin du cycle « UNATØNED ». Une sortie qui intervient après dix-huit mois intenses pour la formation de Robb Flynn, désormais prête à prendre un peu de recul avant de déterminer la suite de son parcours.

Le 10 octobre dernier, Robb Flynn publiait un message dans lequel il revenait sur cette période particulièrement mouvementée. Entre les changements au sein de l’équipe, les difficultés rencontrées en tournée et les ajustements de formation, le cycle « UNATØNED » n’aura pas été de tout repos. Le frontman tenait néanmoins à souligner le chemin parcouru et à remercier toutes les personnes ayant contribué à cette aventure, sans oublier les fans qui continuent de soutenir le groupe à travers le monde.

C’est dans ce contexte que paraît « Sutures ». Son titre, qui signifie « points de suture » en français, évoque les blessures et leur réparation. Une image qui peut naturellement faire penser aux épreuves traversées ces derniers mois, même si rien ne permet d’affirmer qu’elle reflète directement le propos du morceau. Ce nouveau single marque en tout cas une nouvelle actualité pour une formation qui vient de refermer un chapitre important de son histoire récente.

Depuis « Burn My Eyes », paru en 1994, MACHINE HEAD s’est imposé comme une référence du metal moderne, en développant une identité où le groove metal côtoie le thrash, les riffs massifs et les refrains mélodiques. Au fil des albums, Robb Flynn a régulièrement fait évoluer cette formule, alternant entre agressivité frontale et compositions plus ambitieuses. Plus récemment, « UNATØNED » a prolongé cette volonté de privilégier l’impact et l’efficacité, tout en poursuivant l’évolution du groupe.

Avec « Sutures », MACHINE HEAD ouvre donc une nouvelle page, sans qu’une éventuelle suite discographique ait été annoncée à ce stade. Robb Flynn a indiqué vouloir prendre du temps après cette longue période sur les routes avant de réfléchir à l’avenir. Ce nouveau titre permet ainsi de retrouver le groupe au moment où il s’apprête à faire une pause, sans préjuger de la direction qu’il choisira ensuite.