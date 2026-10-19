EVA-B annonce « Time For Adventure », un EP instrumental attendu le 4 décembre 2026

Connu pour son travail de guitariste au sein de Rise of the Northstar, EVA-B dévoile une autre facette de son univers musical avec Time For Adventure, un EP instrumental attendu le 4 décembre 2026 chez Kuromaku Corp. Composé de cinq titres nés au fil des années, ce projet personnel rassemble des morceaux façonnés par l’expérimentation, la spontanéité et le plaisir de jouer. Le titre éponyme est d’ores et déjà disponible à l’écoute.

Depuis 2010, EVA-B s’est illustré avec Rise of the Northstar grâce à ses riffs tranchants et ses soli techniques. Avec Time For Adventure, le guitariste explore cependant un registre différent et dévoile une approche plus libre de la composition, laissant davantage de place aux ambiances, aux variations sonores et à l’imagination de l’auditeur.

Cet EP rassemble des compositions écrites entre 2009 et aujourd’hui, à différentes étapes de son parcours musical. Certaines idées sont restées en sommeil pendant plusieurs années, d’autres sont nées de simples exercices instrumentaux ou de moments d’expérimentation. À l’origine, aucun de ces morceaux n’avait été pensé dans l’optique d’une publication. C’est finalement leur réunion qui donne naissance à ce projet, véritable témoignage de l’évolution du musicien au fil du temps.

« Je joue, j’expérimente et je me laisse porter par le moment », résume EVA-B. Une philosophie qui se retrouve pleinement dans le morceau Time For Adventure, choisi pour donner son nom à l’EP. Désormais disponible à l’écoute, ce titre traverse plusieurs univers musicaux et multiplie les changements d’atmosphère et de dynamique. La composition évolue constamment, sans chercher à imposer une lecture unique.

Le guitariste revendique cette liberté d’interprétation. Lorsqu’il compose, il ne cherche pas nécessairement à définir précisément ce qu’il est en train de créer. Il préfère se laisser guider par l’instant, avant de prendre du recul une fois le morceau terminé. C’est alors qu’il peut redécouvrir sa propre musique, comprendre les choix effectués instinctivement et analyser la direction empruntée par la composition.

Les réactions des auditeurs font également partie intégrante de cette démarche. Chacun peut projeter ses propres émotions et construire une histoire à partir de ce qu’il entend, parfois en mettant en lumière des aspects auxquels le musicien lui-même n’avait pas pensé. La création devient ainsi un échange entre les sensations qui ont accompagné la composition et les interprétations qu’elle suscite.

L’histoire du morceau-titre illustre parfaitement cette approche spontanée. « Time For Adventure est né tout simplement d’un exercice de guitare sur lequel je m’entraînais. Un exercice qui, comme vous pouvez l’imaginer, a complètement dévié de son objectif initial », raconte EVA-B. Une anecdote qui résume bien l’esprit de ce projet, où une idée de départ peut évoluer librement jusqu’à prendre une direction inattendue.

Avec ses cinq compositions, Time For Adventure se présente comme un véritable carnet de voyage musical. Chaque morceau témoigne d’une période, d’une approche et d’une évolution dans la manière de composer et de jouer de la guitare. Plus qu’une simple collection de titres instrumentaux, cet EP permet ainsi de parcourir plus de dix ans de création et de découvrir un musicien sous un autre angle, en dehors du cadre collectif de Rise of the Northstar.

Le disque comprendra les titres « Time For Adventure », « Take A Deep Breath », « Unlock The Door », « Journey Never Ends » et « Love Will Light The Way ». Il paraîtra le 4 décembre 2026 chez Kuromaku Corp.

En parallèle de cette sortie, EVA-B partira à la rencontre du public à travers une série de masterclasses organisées dans l’Hexagone. Les dates et les lieux annoncés permettront de retrouver le guitariste dans un cadre privilégié, autour de son approche instrumentale et de son expérience.

Avec Time For Adventure, EVA-B ouvre une parenthèse plus personnelle dans son parcours, guidée par l’instinct, la curiosité et la liberté créative. Un projet qui rappelle que la guitare ne se résume pas à la technique ou à la puissance d’un riff, mais peut aussi devenir un formidable moyen de raconter des histoires sans avoir besoin de mots.