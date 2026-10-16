ENTER SHIKARI dévoile « Live From The Golden Age », une session live dans un manoir abandonné

Le groupe britannique Enter Shikari vient de mettre en ligne « Live From The Golden Age », une session live de près de seize minutes tournée dans un manoir abandonné en Angleterre. Au programme, quatre titres issus de son univers musical actuel, dont « Higher Ground », qui bénéficie ici de sa toute première interprétation live. Une nouvelle vidéo qui illustre la créativité du groupe, quelques semaines après l’annonce de sa future mise en sommeil.

Enter Shikari n’a jamais vraiment été du genre à suivre les chemins balisés. Depuis ses débuts, le groupe britannique cultive un goût prononcé pour les mélanges de genres, les expérimentations sonores et les propositions visuelles qui sortent de l’ordinaire. Avec « Live From The Golden Age », mis en ligne le 15 octobre, les musiciens poursuivent dans cette direction en proposant une session live qui s’éloigne volontairement des traditionnelles performances filmées en studio.

Tournée le 18 août 2026 en Angleterre, cette vidéo prend place dans un manoir abandonné, un décor qui offre une atmosphère singulière aux quatre morceaux interprétés. Fidèle à l’esprit du groupe, l’idée n’était pas simplement de poser quelques caméras devant les musiciens et de capturer leur performance. Enter Shikari a souhaité créer un véritable environnement visuel autour de sa musique, en tirant parti des possibilités offertes par ce lieu atypique.

« Nous ne voulions pas faire une simple session live en studio », explique le groupe. Les musiciens racontent avoir investi un manoir abandonné au milieu de nulle part, avant d’installer minutieusement des écrans numériques devant les fenêtres. L’objectif : suggérer différents environnements visuels malgré les contraintes imposées par les lieux. Une approche qui correspond parfaitement à l’identité d’Enter Shikari, toujours en quête de nouvelles manières de présenter sa musique.

Réalisée par Tom Pullen, collaborateur régulier du groupe, la session bénéficie d’un travail sonore assuré par George Perks, chargé de l’enregistrement et du mixage. Le résultat met en valeur une performance resserrée, pensée comme une immersion dans l’univers du groupe plutôt que comme une simple captation de concert.

La setlist s’articule autour de quatre titres : « it’s OK », « Higher Ground », « The Flick Of A Switch I. » et « LOSE YOUR SELF ». Un choix qui permet de retrouver plusieurs facettes du dernier album du groupe, Lose Your Self, publié le 10 avril 2026, tout en offrant une occasion particulière de découvrir l’un de ses morceaux dans un contexte live.

C’est en effet « Higher Ground » qui retient particulièrement l’attention. Le titre bénéficie ici de sa toute première interprétation live, ce qui donne à cette session un intérêt supplémentaire pour les fans. Entre cette première performance et les autres morceaux retenus, Enter Shikari propose un aperçu de la manière dont son récent répertoire prend forme en dehors du cadre de l’album.

Avec Lose Your Self, le groupe avait déjà choisi une démarche inhabituelle en dévoilant son disque sans campagne de singles préalable ni explication destinée à guider l’écoute. Rou Reynolds souhaitait que le public découvre l’album comme un ensemble cohérent, en se laissant porter par son déroulement plutôt qu’en consommant les morceaux séparément. Cette nouvelle session prolonge, à sa manière, cette volonté de présenter la musique dans un cadre qui lui donne une autre dimension.

La publication de « Live From The Golden Age » intervient également dans un contexte particulier pour Enter Shikari. Le 1er octobre, les quatre musiciens ont annoncé qu’ils cesseraient leurs activités d’enregistrement et de concert à compter du 31 décembre 2027, pour une durée indéterminée. Le groupe précise qu’il ne s’agit pas nécessairement d’une séparation définitive, mais reconnaît ne pas savoir si cette période de repos débouchera sur un retour ou sur une fin définitive de l’aventure.

Dans leur communiqué, les membres du groupe évoquent les exigences de deux décennies passées à faire vivre Enter Shikari, les changements de priorités avec les années et le besoin de prendre du recul. Ils ont néanmoins tenu à rassurer leur public sur les mois à venir : de nouveaux morceaux sont en préparation et plusieurs rendez-vous sont encore prévus avant cette mise en sommeil.

La session « Live From The Golden Age » pourrait faire partie des projets filmés auxquels le groupe faisait référence dans cette annonce, même si aucun lien officiel n’a été explicitement confirmé. Une chose est certaine : Enter Shikari entend continuer à faire vivre sa musique et à proposer des expériences singulières jusqu’à la fin de cette période d’activité.

En attendant, cette nouvelle vidéo constitue une belle occasion de retrouver le groupe dans un format différent, entre performance live, mise en scène et exploration visuelle. Et pour celles et ceux qui souhaitent découvrir ces morceaux dans leur version scénique, le manoir abandonné est désormais ouvert à tous, le temps d’une session de près de seize minutes.