WE CAME AS ROMANS dévoile une nouvelle version de « Where did you go? » avec HEADWRECK

WE CAME AS ROMANS poursuit l’exploration de son dernier album avec « where did you go? O », une nouvelle interprétation de « where did you go? » réalisée en collaboration avec HEADWRECK. Accompagné d’un visualizer, ce titre figurera sur All Is Beautiful… Because We’re Doomed: Circularity, un projet attendu le 6 novembre chez Sharptone Records, qui prolongera l’expérience de l’album original à travers quatre nouveaux morceaux et six collaborations revisitant des titres existants.

Sorti en 2025, All Is Beautiful… Because We’re Doomed repose sur une structure circulaire qui explore les liens entre la fin d’un cycle et la possibilité d’un nouveau départ. Avec Circularity, WE CAME AS ROMANS pousse ce concept plus loin en proposant de nouvelles compositions et des relectures qui transforment les morceaux originaux sans simplement se contenter d’y ajouter des participations vocales.

Pour « where did you go? O », le groupe américain s’est associé à HEADWRECK, formation australienne avec laquelle ses membres ont noué des liens lors d’une tournée en Australie. Le chanteur Dave Stephens explique que cette collaboration s’est imposée naturellement, notamment grâce à l’approche musicale du groupe invité et à sa personnalité, aussi bien sur scène qu’en dehors.

« Nous sommes devenus amis avec HEADWRECK pendant notre tournée en Australie et nous suivons leur musique depuis un certain temps. Ce que nous apprécions chez eux, c’est leur manière d’aborder la création musicale et le plaisir qui transparaît dans tout ce qu’ils font. Leur son et leur personnalité sont uniques, ce qui en faisait un choix parfait pour « where did you go? ». Nous étions impatients de découvrir leur interprétation du morceau et de leur laisser l’espace nécessaire pour y apporter leur propre identité », explique le chanteur.

Cette nouvelle version illustre l’ambition du projet Circularity : permettre à chaque artiste invité de s’approprier pleinement les compositions. Les six collaborations réinventent ainsi les morceaux de départ en leur apportant une identité nouvelle, plutôt que de simplement juxtaposer les interventions de différents musiciens.

Parmi les autres participations annoncées figurent notamment Make Them Suffer sur « DEAD SILENT », HEAVENSGATE sur « red smoke O », Rory de Dayseeker sur « one by one O », ladrones sur « culture wound O », ainsi que Bury Tomorrow sur « b2tm O ». Cette dernière version bénéficie d’un nouveau refrain apporté par le groupe britannique. De son côté, « culture wound O » propose une relecture entièrement enregistrée en espagnol et enrichie de guitare flamenco. Dave Stephens a notamment appris cette langue afin de pouvoir communiquer avec la famille colombienne de son épouse.

Mais Circularity ne se limite pas à ces collaborations. Le disque s’ouvre sur quatre nouveaux morceaux : « WHEN EVERYTHING IS STILL », « DEAD SILENT », « BORN FROM NOTHING » et « SPEAK TO EXIST ». Placées avant « ALL IS BEAUTIFUL… », ces compositions viennent s’insérer dans la logique narrative de l’album original, en créant un passage supplémentaire entre « BECAUSE WE’RE DOOMED » et le début du cycle.

Le groupe décrit cette nouvelle étape comme une exploration de l’espace séparant la mort de la renaissance. Le silence devient une source de clarté, cette clarté ouvre la voie au choix, et le choix rend à son tour la vie possible. Une philosophie qui donne à l’ensemble une dimension conceptuelle dépassant le simple prolongement d’un album à succès.

Avec All Is Beautiful… Because We’re Doomed: Circularity, WE CAME AS ROMANS propose donc une nouvelle manière d’appréhender son univers, en faisant dialoguer compositions inédites et réinterprétations audacieuses. La collaboration avec HEADWRECK sur « where did you go? O » constitue un nouvel aperçu de cette démarche, où chaque rencontre permet de découvrir une autre facette des morceaux originaux.

All Is Beautiful… Because We’re Doomed: Circularity paraîtra le 6 novembre chez Sharptone Records. Les précommandes sont ouvertes.