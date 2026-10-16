ADX dévoile le clip de « Nom de code : ADX », entre espionnage et histoire

ADX poursuit la promotion de son dernier album, 13ème Choc, avec la mise en ligne du clip de « Nom de code : ADX ». Fidèle à son goût pour les récits historiques, le groupe français de speed metal s’empare cette fois d’un épisode lié à la Seconde Guerre mondiale, autour d’une mystérieuse opération d’espionnage visant Adolf Hitler.

Selon le récit évoqué dans le communiqué, les services secrets britanniques auraient envisagé une mission destinée à éliminer le dirigeant nazi. Annulée au dernier moment, cette opération aurait porté le nom de code ADX. Le groupe puise dans cet épisode pour construire un nouveau morceau qui s’inscrit pleinement dans son univers, où les événements historiques côtoient régulièrement les récits fantastiques.

Avec ce nouveau clip, ADX met ainsi en images l’un des titres de 13ème Choc, un album qui marque une évolution dans l’approche musicale du groupe. Fondée en 1982, la formation s’est imposée au fil des décennies comme l’une des références du speed metal français. Depuis Exécution, son premier album paru en 1985, ADX cultive une identité reconnaissable, mêlant riffs rapides, puissance métallique et mélodies accrocheuses.

Sur 13ème Choc, le groupe a toutefois choisi de durcir son propos musical. Les compositions se font plus agressives, avec des guitares plus incisives et une orientation davantage tournée vers le thrash metal. Cette évolution ne signifie pas pour autant un abandon de ce qui fait la singularité d’ADX : les refrains fédérateurs et le sens de la mélodie restent au cœur de son approche.

Les textes poursuivent également l’exploration de thèmes historiques et fantastiques, une caractéristique qui accompagne le groupe depuis ses débuts. Avec 13ème Choc, ADX démontre ainsi sa volonté de faire évoluer son identité sans renier les fondations qui ont construit sa réputation.

L’album comprend douze titres, dont trois instrumentaux : « 13ème Choc », « Bellatores » et « Perdition ». « Nom de code : ADX » occupe la deuxième position de la tracklist, aux côtés de morceaux aux intitulés évocateurs comme « Le règne des écorcheurs », « Les neuf de Senlis », « Sous le masque du fléau » ou encore « Eldorado, terre de sang ».

Après plus de quatre décennies de carrière, ADX continue donc d’entretenir ce lien entre puissance musicale et narration, tout en affirmant une approche plus tranchante. Une manière de rappeler que le speed metal français conserve des formations capables de défendre leur héritage tout en cherchant de nouvelles intensités.