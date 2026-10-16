CRO-MAGS réenregistre « It’s The Limit » avec Meg Mills pour célébrer les 40 ans de « The Age of Quarrel »

Quarante ans après avoir marqué l’histoire du hardcore new-yorkais, CRO-MAGS revisite son héritage avec The Age of Quarrel: 40 Years of Quarrel, un album anniversaire attendu le 13 novembre chez BLKIIBLK. Pour accompagner cette célébration, le groupe mené par Harley Flanagan dévoile une nouvelle version de « It’s The Limit (2026) », enrichie par la participation de la guitariste Meg Mills et accompagnée d’une lyric video.

Pour Meg Mills, cette invitation représente bien plus qu’une simple collaboration. La guitariste, profondément marquée par l’album original, n’a pas caché son émotion : « C’est le plus grand honneur qu’on aurait pu faire à une fan de NYHC comme moi. Je n’aurais jamais monté de groupe sans cet album. […] Tu es l’un des plus grands de tous les temps, Harley, et je ne peux pas expliquer à quel point cet album compte pour moi. » Une déclaration qui témoigne de l’influence considérable exercée par CRO-MAGS sur plusieurs générations de musiciens hardcore.

Sorti en 1986, The Age of Quarrel demeure l’un des disques fondateurs du crossover entre hardcore punk et metal. Avec son énergie explosive, ses riffs incisifs et son groove caractéristique, l’album a contribué à façonner durablement le son de la scène new-yorkaise, tout en influençant l’évolution du punk et du metal extrême. Quatre décennies plus tard, Harley Flanagan entend célébrer cet héritage en proposant de nouvelles interprétations de ces morceaux emblématiques.

Baptisé The Age of Quarrel: 40 Years of Quarrel, le projet réunit autour du bassiste et chanteur plusieurs musiciens liés à l’histoire du groupe, mais aussi des artistes issus d’autres horizons. Le guitariste original Doug Holland et Rocky George, ancien guitariste de CRO-MAGS et de Suicidal Tendencies, participent à cette relecture aux côtés de Meg Mills, Zach Blair et Arthur Rizk. Les membres actuels Dominic Dibenedetto et Dave Sharpe sont également de la partie, tandis que Greyson Nekrutman assure la batterie sur l’ensemble des titres.

Au programme, les classiques « Hard Times », « World Peace », « Malfunction » ou encore « It’s The Limit », mais aussi « Everybody’s Gonna Die », un morceau issu de la période des démos de 1985. L’album a été produit et mixé par Arthur Rizk, connu notamment pour son travail avec Power Trip et Blood Incantation.

Derrière cette célébration se cache également une histoire complexe. L’idée de réenregistrer The Age of Quarrel a émergé pendant la réalisation du documentaire Wired for Chaos. Plusieurs morceaux devaient être réenregistrés pour sa bande originale, les enregistrements originaux ne pouvant pas être utilisés faute d’accord de licence. Cette situation a finalement conduit Harley Flanagan à envisager une nouvelle version de l’intégralité du disque.

Cette démarche est aussi l’occasion de revenir sur les difficultés entourant les droits et les revenus liés à l’album original. Selon Flanagan, aucun des musiciens ayant participé à son enregistrement n’a été rémunéré ni reçu de décompte des ventes. Pendant des années, le musicien a tenté de réunir la formation d’origine afin de réenregistrer les morceaux et de récupérer les droits sur The Age of Quarrel et Best Wishes, notamment par le biais du mécanisme américain de réversion des droits d’auteur. Faute d’avoir pu rassembler tous les membres dans les délais impartis, cette possibilité n’a toutefois pas abouti.

Pour ce nouvel enregistrement, Flanagan a donc choisi de réunir des amis, ses compagnons de route actuels et des musiciens dont les parcours ont été marqués par CRO-MAGS. L’objectif est désormais de rendre hommage aux compositions et à ceux qui les ont créées : les auteurs des morceaux seront rémunérés via ASCAP et BMI, tandis que les recettes restantes seront reversées à des œuvres caritatives.

Au-delà de la dimension musicale, cette initiative entend ainsi tourner une page difficile de l’histoire du groupe. Harley Flanagan souhaite célébrer une œuvre qui appartient désormais à plusieurs générations de fans, tout en reconnaissant la contribution de ceux qui l’ont façonnée. Un message résumé par cette formule : « The songs belong to the fans. Love wins. The quarrel is over. » Les chansons appartiennent aux fans. L’amour l’emporte. La querelle est terminée.

Fondé en 1981 par un Harley Flanagan alors âgé de seulement 14 ans, CRO-MAGS occupe une place singulière dans l’histoire des musiques extrêmes. Après avoir fait ses armes à la batterie avec The Stimulators, le jeune musicien commence à développer les premières démos du groupe, qui poseront les bases du son entendu sur The Age of Quarrel. En 1985, une formation réunissant notamment le guitariste Parris Mayhew, le chanteur John Joseph McGowan et le batteur Mackie Jayson enregistre une démo déterminante, avant la sortie de l’album en 1986, avec Doug Holland à la seconde guitare.

Malgré une histoire mouvementée, marquée par de nombreux changements de formation et des tensions persistantes, CRO-MAGS a traversé plus de quatre décennies sans perdre son statut de référence du hardcore américain. Son influence dépasse largement les frontières du genre, touchant aussi bien le punk que le metal moderne. Avec The Age of Quarrel: 40 Years of Quarrel, Harley Flanagan entend célébrer cette empreinte tout en réaffirmant la place centrale des chansons et de ceux qui les font vivre.

The Age of Quarrel: 40 Years of Quarrel paraîtra le 13 novembre chez BLKIIBLK. Les précommandes sont ouvertes, tandis que CRO-MAGS annonce également plusieurs concerts, notamment au Decibel Metal & Beer Fest de Denver, du 3 au 5 décembre, puis au Belasco de Los Angeles le 12 décembre, dans le cadre de l’événement For the Children. D’autres dates doivent être annoncées.