EXTOL dévoile « Merciless Hunger », extrait de son nouvel album « Aura of Decay »

Le groupe norvégien Extol poursuit son retour avec la publication d’un visualizer pour « Merciless Hunger », un nouveau titre qui renoue avec les sonorités les plus brutes de sa discographie. Ce morceau figurera sur Aura of Decay, le prochain album du groupe, attendu le 6 novembre chez Solid State Records.

Avec « Merciless Hunger », Extol plonge dans un univers sombre où la violence des riffs, les atmosphères ténébreuses et la précision technique se rencontrent dans un mélange de thrash metal et de black metal. La composition évoque les premières heures du groupe et met en avant son versant le plus abrasif, sans renoncer à la richesse musicale qui caractérise son approche du metal extrême.

Au-delà de son intensité musicale, le morceau développe une réflexion sur les dérives de la conviction lorsque l’idéologie et le dogme religieux deviennent des instruments de domination. Une thématique que le chanteur Peter Espevoll résume ainsi : « C’est un avertissement contre ceux qui cherchent à s’approprier les croyances des autres, dissimulant leur soif de pouvoir derrière un langage empreint d’amour, de vérité et de justice sacrée. »

En s’attaquant à la manipulation des croyances et à l’instrumentalisation de la foi, Extol poursuit ainsi son exploration des questions spirituelles et philosophiques, des sujets qui occupent une place particulière dans l’identité du groupe depuis ses débuts.

Enregistré chez Hawk Studios, Little Cave Studio et Hrada Creative, « Merciless Hunger » a été mixé et masterisé par Jens Bogren aux Fascination Street Studios, un nom bien connu des amateurs de metal pour son travail avec de nombreuses formations de la scène extrême.

Ce titre est le quatrième morceau de Aura of Decay, un album qui comprendra onze compositions : « The One and The Many », « Disintegrate », « Sanctum », « Merciless Hunger », « Vile Path », « Phantom Dismay », « Shield and Alibi », « Wrecked Within Walls », « Dimness of Lingering Gloom », « Beneath the Dirt » et « End of Time ».

Formé en 1993 à Bekkestua, en Norvège, Extol s’est construit une identité singulière dans l’underground metal grâce à sa manière de conjuguer death metal technique, arrangements mélodiques et thématiques spirituelles. Le groupe se compose actuellement de Peter Espevoll au chant, Ole Børud à la guitare, à la basse et au chant, David Husvik à la batterie et au chant, ainsi que Christer Espevoll à la guitare.

Avec « Merciless Hunger », Extol donne un nouvel aperçu de ce qui attend les auditeurs sur Aura of Decay, attendu le 6 novembre via Solid State Records.