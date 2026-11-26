Hellfest 2027 : l’affiche complète, 308 groupes, 10 scènes et une Extreme Zone pour la 20e édition

Le Hellfest voit les choses en grand pour célébrer sa 20e édition ! Du 17 au 20 juin 2027, le festival de Clisson proposera une affiche réunissant pas moins de 308 groupes répartis sur 10 scènes. Une édition anniversaire qui marque un nouveau tournant dans l’histoire du rendez-vous incontournable des amateurs de metal et de musiques alternatives, avec notamment la création d’une Extreme Zone entièrement dédiée aux sonorités les plus extrêmes.

Parmi les annonces majeures, Gojira sera de retour à Clisson pour une date particulièrement exceptionnelle : le groupe français y donnera son unique concert européen de 2027. Une performance qui prendra place le dimanche 20 juin, en conclusion d’une journée entièrement consacrée à la scène française sur la Mainstage 1. Landmvrks, Loudblast, Novelists, Pleymo, Rise Of The Northstar, Spleen et TSS seront également de la partie pour cette clôture aux couleurs hexagonales.

Mais cette édition 2027 ne se résume pas à quelques grandes têtes d’affiche. Avec 308 groupes et 10 scènes, le Hellfest change véritablement d’échelle. Parmi les 163 formations qui fouleront pour la première fois les terres clissonnaises, soit plus de la moitié de la programmation, on retrouvera notamment Blink-182, attendu le jeudi 17 juin sur la Mainstage 1, et Evanescence, qui se produira le dimanche 20 juin sur la Mainstage 2. Cette dernière devient ainsi la première femme à prendre la tête d’affiche d’une Mainstage dans l’histoire du festival.

Au total, 29 des 59 groupes programmés sur les Mainstages seront des nouveaux venus. Le renouvellement concerne également les autres scènes, avec entre 13 et 19 formations inédites sur chacune d’entre elles.

Le Hellfest entend aussi faire la part belle à la diversité. Parmi les 308 groupes annoncés, 80 comptent au moins une musicienne, soit 25 % de l’affiche et un nouveau record pour le festival. La scène française sera elle aussi largement représentée, avec plus de 60 groupes, tandis que 28 pays seront à l’honneur. Au programme : près de 150 styles et sous-genres différents, du black metal au funeral doom, du hardcore au punk rock, en passant par le stoner, le thrash, le shoegaze, la country alternative, la synthwave ou encore le hip-hop.

Autre particularité de cette édition, les amateurs de retours inattendus seront servis. Faith No More, Venom, Magma, Overkill et Forbidden, absent depuis 2008, retrouveront notamment Clisson après plus de dix ans d’absence. On notera également le retour de 16 Horsepower après 21 ans de silence, la reformation exceptionnelle de Children Of Bodom, ainsi que les retrouvailles avec Neurosis, Kylesa, Coroner, Oathbreaker, Black Breath et Pleymo.

L’Extreme Zone : un festival dans le festival

C’est sans doute la grande nouveauté de cette 20e édition. Le Hellfest lance l’Extreme Zone, un véritable festival dans le festival, destiné aux amateurs de musiques extrêmes. Quatre scènes lui seront entièrement consacrées : Altar, Forge, Temple et Crypt, réunissant 124 groupes issus du death metal, du thrash, du heavy, du black metal et de leurs nombreuses déclinaisons.

Pour accompagner cette nouvelle organisation, le festival introduit également quatre nouvelles scènes jumelles, chacune associée à une scène historique autour de sensibilités musicales proches.

La Warzone sera ainsi accompagnée de la Riot, davantage tournée vers le punk rock, le punk et le post-punk. La Valley trouvera son pendant avec l’Abyss, dédiée au post-rock, au post-metal et au sludge. Du côté des musiques extrêmes, l’Altar sera associée à la Forge, qui accueillera thrash metal, heavy metal et hard rock, tandis que le Temple partagera son univers avec la Crypt, tournée vers le post-black metal, le metal gothique et la dark wave.

Cette nouvelle organisation permet au Hellfest de proposer une programmation encore plus large, tout en offrant une identité propre à chacune de ses dix scènes.

L’Extreme Zone disposera également de son propre système de billetterie. Un pass quatre jours spécifique sera proposé au tarif de 239 euros, auxquels s’ajouteront 7 euros de frais de gestion. Il donnera accès aux scènes Altar, Forge, Temple et Crypt, mais aussi à Hellcity, au Metal Corner et au camping. En revanche, les Mainstages, la Warzone, la Riot, la Valley et l’Abyss ne seront pas accessibles avec ce billet.

Afin de préserver le confort des festivaliers, seuls 5 000 pass supplémentaires seront mis en vente, pour une capacité totale annoncée de 20 000 personnes dans la zone, en comptant les détenteurs des pass quatre jours vendus en juillet. Aucun billet à la journée ne sera proposé pour cet espace. Les festivaliers ayant déjà acheté leur pass quatre jours en juillet bénéficieront automatiquement de cet accès, sans aucune démarche supplémentaire.

Des rendez-vous particuliers sur les différentes scènes

Au-delà de Gojira, plusieurs événements méritent déjà l’attention. Le vendredi 18 juin, la Warzone rendra hommage à Lou Koller, chanteur de Sick Of It All, disparu cette année. Le groupe new-yorkais se produira exceptionnellement dans ce cadre, avec un invité spécial au chant, entouré de formations emblématiques du New York Hardcore.

Le dimanche 20 juin, l’Abyss proposera quant à elle une journée entièrement portée par des artistes féminines au chant. Brutus, Anna Von Hausswolff, Emma Ruth Rundle, A.A. Williams, Oathbreaker et Witch Fever feront notamment partie de cette programmation particulière.

Entre premières apparitions, retours historiques, reformations exceptionnelles et découvertes, le Hellfest 2027 entend donc célébrer ses vingt ans en repoussant encore les limites de sa programmation.

Billetterie : un nouveau système de tirage au sort

Pour les pass spécifiques à l’Extreme Zone, le Hellfest met en place un nouveau système de vente par inscription et tirage au sort, avec l’objectif de limiter le stress et les risques d’arnaques liés aux ventes classiques.

Les inscriptions sont ouvertes du jeudi 26 novembre à 19h au lundi 30 novembre à 19h59, exclusivement sur le site officiel tickets.hellfest.fr. Les candidats devront renseigner leurs informations personnelles ainsi que leurs coordonnées bancaires. Une autorisation de 0 euro sera demandée par la banque, sans aucun prélèvement à ce stade.

Le tirage au sort aura lieu le mercredi 2 décembre. Les personnes sélectionnées recevront leurs billets par mail et seront alors débitées du montant correspondant. Les autres candidats seront informés par courrier électronique de la suppression de leurs données bancaires.

Avec 308 groupes, dix scènes et une nouvelle zone dédiée aux musiques extrêmes, le Hellfest 2027 s’annonce comme une édition particulièrement ambitieuse. Vingt ans après ses débuts, le festival continue de faire évoluer sa formule et confirme son statut de rendez-vous majeur de la scène metal internationale.