HEATHEN dévoile « Goddess of the Light », deuxième extrait de son nouvel album « Lifetime in Hell »

Les vétérans du Thrash Metal de la Bay Area HEATHEN sont de retour avec « Goddess of the Light », leur nouveau single accompagné d’un clip officiel. Un deuxième avant-goût de « Lifetime in Hell », leur prochain album studio attendu le 19 février 2027 chez Napalm Records, et le premier depuis « Empire of the Blind » paru en 2020.

HEATHEN poursuit la préparation de son prochain album avec la sortie de « Goddess of the Light ». Après avoir récemment présenté « Escapegoat », premier extrait de « Lifetime in Hell », les Californiens dévoilent un nouveau morceau qui confirme leur attachement à un Thrash Metal aussi incisif que mélodique.

Le titre joue précisément sur cet équilibre entre agressivité et mélodie. Des riffs acérés, une basse ondulante et une batterie puissante construisent une base particulièrement dynamique, avant de laisser place à un refrain mélodique et accrocheur. Une approche qui rappelle l’une des grandes forces de HEATHEN : associer la vitesse et la précision du Thrash à un véritable sens de la composition.

Sur le plan des paroles, « Goddess of the Light » évoque la musique comme une force créatrice presque divine, une muse capable d’apporter inspiration et clarté, et de transformer les ténèbres en lumière, même dans les moments les plus difficiles.

Le chanteur David White décrit le morceau comme un voyage groovy et presque planant, porté par les guitares rythmiques, la basse et la batterie, lui laissant toute latitude pour développer ses lignes vocales. Il évoque également cette déesse comme la muse qui déclenche la création musicale, dans un équilibre entre yin et yang.

« Lifetime in Hell », le retour de HEATHEN après six ans

Avec « Lifetime in Hell », HEATHEN prépare son premier album depuis « Empire of the Blind », paru en 2020. Un disque qui aura demandé près d’un an de travail en studio, entre deux périodes de tournée.

David White se réjouit de cette sortie et remercie les personnes qui ont accompagné le groupe durant sa réalisation, notamment le label Napalm Records, le producteur Zeuss, ainsi que le batteur Jason Bittner pour ses parties de batterie. Le chanteur n’oublie évidemment pas les familles des musiciens et les fans, dont le soutien a permis au groupe de poursuivre son parcours.

Produit par Zeuss au Planet Z Studio, déjà connu pour son travail avec Municipal Waste, Hatebreed, Shadows Fall ou encore 3 Inches of Blood, « Lifetime in Hell » promet un Thrash Metal moderne, rapide et particulièrement incisif.

L’album réunira onze titres, dont « Escapegoat », « Glass House », qui accueillera Jeff Loomis en invité, et le nouveau single « Goddess of the Light ». Parmi les autres morceaux annoncés, « The Bitter End » devrait également retenir l’attention avec ses sonorités inquiétantes qui évoluent vers un véritable hymne taillé pour les circle pits. « Sanity Charade » et le morceau-titre promettent quant à eux de prolonger cette déferlante de riffs et de rythmiques agressives.

Une référence de la Bay Area toujours aussi affûtée

Formé en 1984, HEATHEN fait partie des formations qui ont contribué à définir le Thrash Metal de la Bay Area. Les albums « Breaking the Silence » (1987) et « Victims of Deception » (1991) restent des références du genre et ont largement participé à installer le groupe parmi les noms importants de la scène américaine.

Après plusieurs années d’activité plus irrégulière, la formation a retrouvé le chemin des studios et des scènes au début des années 2000, poursuivant depuis une carrière marquée par des sorties espacées mais particulièrement soignées.

Avec « Lifetime in Hell », HEATHEN entend rappeler que le Thrash Metal n’a rien perdu de sa force. Entre précision technique, vitesse d’exécution, riffs tranchants et refrains mémorables, le groupe semble bien décidé à défendre une vision toujours aussi vivante du genre.

« Lifetime in Hell » sortira le 19 février 2027 chez Napalm Records.

Tracklist de « Lifetime in Hell » :

One Last Mistake Escapegoat Glass House (feat. Jeff Loomis) Sanity Charade Lifetime in Hell Goddess of the Light Demons Making Trophies of Men The Bitter End Darkness Bleeds Respite for the Damned Exit Strategy

En tournée européenne dès février 2027 :

​avec Exhorder, Evil Invaders, Warfield

​21.03.27 FR — Paris / Petit Bain