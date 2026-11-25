ANTHRAX, KERRY KING ET SACRED REICH RÉUNIS À L’OLYMPIA EN MARS 2027

Les amateurs de thrash metal ont rendez-vous le 19 mars 2027 à Paris. L’Olympia accueillera une affiche particulièrement relevée avec Anthrax, Kerry King et Sacred Reich réunis pour une soirée qui s’annonce placée sous le signe du thrash américain.

Trois noms, trois générations et une même passion pour les riffs incisifs et les rythmiques explosives. En tête d’affiche, Anthrax retrouvera le public parisien dans une salle mythique, avec son impressionnant catalogue de classiques qui a contribué à définir le Big Four du thrash metal aux côtés de Metallica, Slayer et Megadeth. Depuis les années 1980, le groupe new-yorkais s’est imposé comme l’un des piliers incontournables du genre, porté notamment par des albums cultes comme « Among The Living », « Persistence Of Time » ou « Spreading The Disease ».

La soirée aura également une saveur particulière avec la présence de Kerry King. L’ancien guitariste de Slayer poursuit désormais sa carrière sous son propre nom, accompagné d’une formation taillée pour prolonger l’héritage brutal et sans concession de son ancien groupe. Son premier album solo, « From Hell I Rise », paru en 2024, a marqué le début de cette nouvelle aventure. Une occasion de retrouver sur scène l’un des guitaristes les plus emblématiques de l’histoire du thrash metal.

Enfin, Sacred Reich viendra compléter cette affiche. Formé en Arizona en 1985, le groupe fait partie de ces formations qui ont largement contribué à façonner la scène thrash américaine, avec des albums incontournables comme « The American Way » et « Surf Nicaragua ». Leur présence promet une bonne dose de riffs old school et d’énergie directe.

Ce rendez-vous est fixé au vendredi 19 mars 2027 à 19h30 à L’Olympia, à Paris. Les billets seront proposés entre 79,50 et 96 euros, avec une ouverture de la billetterie annoncée pour le jeudi 26 novembre 2026 à 10h.

Une affiche de choix pour les fans de thrash, qui pourront retrouver trois formations majeures du genre réunies sur une même scène parisienne.

Plus d’infos: https://www.olympiahall.com/agenda/anthrax-kerry-king-sacred-reich/