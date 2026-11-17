BLUE MEDUSA, le nouveau groupe d’Alissa White-Gluz fera ses débuts en France au Heavy Week-End

Après avoir marqué le metal extrême avec Arch Enemy, Alissa White-Gluz ouvre un nouveau chapitre de sa carrière avec BLUE MEDUSA, un groupe entièrement féminin qui entend bien s’imposer parmi les nouveaux noms de la scène metal moderne. La formation vient d’annoncer sa toute première prestation en France, qui aura lieu à l’occasion du Heavy Week-end.

Autour de son emblématique chanteuse, BLUE MEDUSA réunit les guitaristes Alyssa Day et Dani Sophia, la bassiste Alicia Vigil et la batteuse Delaney Jaster. Un quintet qui mise sur une combinaison de puissance, de technicité et d’une présence scénique théâtrale. Fidèle à l’intensité vocale qui a fait sa réputation, Alissa White-Gluz entend également explorer de nouveaux territoires sur le plan des textes, avec des thématiques introspectives autour de la résilience, de la transformation personnelle, de la philosophie et de la psychologie.

Le groupe a déjà dévoilé trois premiers singles, « Checkmate », « Flying Monkey » et « Crocodile ». Trois morceaux qui donnent un premier aperçu de son identité musicale et ont rapidement suscité la curiosité des amateurs de metal. Le dernier en date, « Crocodile », est accompagné d’un clip désormais disponible.

Avec BLUE MEDUSA, Alissa White-Gluz semble vouloir repartir sur de nouvelles bases tout en conservant cette férocité qui caractérise son parcours. L’annonce de cette première date française au Heavy Week-end constitue une belle occasion de découvrir cette nouvelle formation sur scène, et de mesurer ses ambitions au-delà de ses premiers singles.

BLUE MEDUSA sera à découvrir pour la première fois en France au Heavy Week-end.

BLUE MEDUSA :

Alissa White-Gluz : chant

Alyssa Day : guitare

Dani Sophia : guitare

Alicia Vigil : basse

Delaney Jaster : batterie