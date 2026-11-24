MASTODON en concert à Paris en mars 2027 : rendez-vous à l’Olympia !

Les fans de Mastodon peuvent cocher une nouvelle date sur leur calendrier. Le groupe américain sera de retour à Paris le 14 mars 2027, pour un concert en tête d’affiche à l’Olympia. Une occasion de retrouver l’une des formations majeures de la scène metal moderne, près de cinq ans après son dernier passage dans la capitale.

La dernière prestation parisienne de Mastodon remontait en effet à juin 2022, à la Salle Pleyel. Depuis, le groupe d’Atlanta a poursuivi son parcours entre tournées internationales et nouvelles collaborations. Après avoir notamment partagé l’affiche avec Anthrax à Bordeaux et Toulouse, et marqué le Hellfest 2026 avec un passage en tête d’affiche de la Valley, la formation s’offre cette fois une date parisienne qui devrait attirer les amateurs de sludge metal et de metal progressif.

Ce concert sera également l’occasion de découvrir sur scène les compositions de « Marrow Deep », neuvième album studio du groupe, paru fin août chez Loma Vista Recordings. Un disque particulièrement attendu, puisqu’il succède à « Hushed and Grim », sorti en 2021.

Avec ses treize titres, « Marrow Deep » explore des territoires particulièrement personnels. Inspiré par le deuil, la mémoire et la résilience, l’album puise notamment dans la mythologie grecque et les figures des Moires, Clotho, Lachésis et Atropos, associées au fil de la vie et au destin. Une dimension émotionnelle qui traverse les compositions sans faire perdre à Mastodon son identité sonore, entre riffs massifs, envolées progressives et atmosphères mélancoliques.

Produit par Patrik Berger et Kurt Ballou, puis mixé par Andrew Scheps, l’album a reçu un accueil particulièrement enthousiaste de la presse spécialisée. En France, il a notamment été sacré Album du mois par Rock Hard et Rolling Stone, tandis que Mastodon s’est retrouvé en couverture de New Noise et MyRock.

Parmi les morceaux marquants de ce nouveau chapitre figure « Snakes For Dinner », qui accueille la participation de Josh Homme (Queens of the Stone Age). Un titre chargé d’émotion, dans la continuité de « Your Ghost Again », dévoilé quelques mois plus tôt et qui avait déjà donné un aperçu de cette nouvelle orientation musicale.

Toujours imprévisible sur scène, Mastodon devrait proposer à l’Olympia un parcours à travers sa riche discographie, entre classiques incontournables et nouveaux morceaux. Une date à ne pas manquer pour retrouver le groupe dans une configuration en tête d’affiche à Paris.

Mastodon en concert à Paris

Date : dimanche 14 mars 2027

Salle : L’Olympia, Paris

Prévente artiste : mercredi 25 novembre 2026 à 10h

Prévente GDP : jeudi 26 novembre 2026 à 10h

Mise en vente générale : vendredi 27 novembre 2026 à 10h

Billetterie :

En attendant le concert, retrouvez le clip de « Snakes For Dinner », avec Josh Homme :