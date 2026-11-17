Wacken Open Air 2027 : Limp Bizkit rejoint une affiche déjà impressionnante

Le Wacken Open Air frappe un grand coup avec une nouvelle annonce particulièrement attendue : Limp Bizkit sera à l’affiche de l’édition 2027 ! Pour la première fois de son histoire, le célèbre groupe de nu metal américain foulera la scène de l’un des plus grands festivals de metal au monde. Une arrivée de poids pour le rendez-vous allemand, qui continue de construire une programmation particulièrement éclectique pour ses quatre journées de festivités, du 28 au 31 juillet 2027.

Plus de trente ans après ses débuts, Limp Bizkit reste une référence incontournable du nu metal. Avec son mélange explosif de riffs metal, de hip-hop et d’énergie punk, le groupe de Fred Durst a marqué toute une génération grâce à des morceaux devenus incontournables comme « Break Stuff » et « Rollin' ». Sa première apparition sur la Holy Ground de Wacken constitue donc un événement en soi, et une occasion de voir l’une des formations les plus emblématiques du genre rejoindre enfin ce festival historique.

Mais Limp Bizkit n’est pas la seule grosse annonce de cette nouvelle vague. Killswitch Engage sera également de la partie avec un concert exclusif consacré à « Alive or Just Breathing », son album fondateur sorti en 2002, à l’occasion de son 25e anniversaire. Les amateurs de hard rock pourront quant à eux compter sur la présence de Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators, tandis que Primal Fear profitera de l’événement pour célébrer ses 30 ans de carrière.

Cette nouvelle salve fait également la part belle aux scènes alternatives et underground. Les Allemands de Donots apporteront leur punk rock particulièrement énergique, accompagnés des Britanniques de Cockney Rejects, figures historiques du mouvement Oi!, et de leurs compatriotes de Wargasm, dont le mélange d’electro et de punk continue de faire parler. Les Sud-Coréennes de Rumkicks représenteront quant à elles la nouvelle génération punk.

Les amateurs de sonorités plus lourdes ne seront pas oubliés avec les Norvégiens de Slomosa et leur fameux « Tundra Rock », le doom atmosphérique de Faetooth et Witch Fever, ou encore les formations death metal Celestial Sanctuary et Fulci. À noter également les premières participations à Wacken d’Imperial Age, de l’artiste brésilienne Karen Dió, de South Arcade et de Left To Suffer.

Toutes ces formations viennent rejoindre une affiche qui comptait déjà de sérieux arguments, parmi lesquels Electric Callboy, Five Finger Death Punch, Helloween, qui célébrera ses 40 ans, Heaven Shall Burn, Children of Bodom, DragonForce, HammerFall, Halestorm, Jinjer, Imminence, Knocked Loose, Avatar, Kanonenfieber et Cavalera Conspiracy.

Au-delà de sa programmation, le Wacken Open Air entend également faciliter la venue de son public international en 2027. De nouveaux partenariats permettront de proposer différentes formules de voyage et d’hébergement, avec notamment des forfaits incluant les transferts, des solutions d’hébergement et des emplacements de camping équipés de tentes déjà montées. Une initiative destinée à rendre l’expérience plus accessible aux festivaliers venus du monde entier.

Avec cette nouvelle annonce et l’arrivée très attendue de Limp Bizkit, le Wacken Open Air 2027 confirme ses ambitions : réunir les grandes figures du metal, les groupes historiques des scènes alternatives et les nouvelles générations autour d’une programmation qui refuse de se limiter à un seul courant musical.

Rendez-vous du 28 au 31 juillet 2027 à Wacken, en Allemagne. Rain or Shine !

Billetterie, programmation et informations pratiques : https://www.wacken.com/