ARCH ENEMY au Heavy Week-End 2026 : le metal mélodique suédois à l’honneur

ARCH ENEMY fera partie des groupes à retrouver lors du prochain Heavy Week-end. Depuis sa formation en 1996 autour du guitariste Michael Amott, la formation suédoise s’est imposée comme une référence du metal extrême mélodique, portée par des riffs acérés, une solide maîtrise technique et des duels de guitares devenus sa signature.

Avec trois décennies de carrière derrière lui, ARCH ENEMY dispose d’un répertoire particulièrement riche, capable de faire cohabiter les titres les plus féroces de sa discographie et des morceaux devenus incontournables sur scène. « Nemesis », « We Will Rise » ou encore « The Eagle Flies Alone » figurent parmi les titres qui ont largement contribué à sa popularité auprès du public.

Le groupe évolue désormais avec Lauren Hart (ex-ONCE HUMAN) au chant, aux côtés de Michael Amott et Joey Concepcion aux guitares, Sharlee D’Angelo à la basse et Daniel Erlandsson à la batterie. Après une première présentation de cette formation en tournée, ARCH ENEMY poursuit donc son parcours sur les scènes européennes.

Le Heavy Week-end sera l’occasion de retrouver le groupe dans le cadre d’un festival, avec un set qui devrait naturellement faire la part belle aux différentes périodes de sa carrière. Les festivaliers pourront notamment découvrir sur scène « To The Last Breath », premier single dévoilé avec Lauren Hart, mais aussi retrouver les classiques qui ont marqué l’histoire du groupe.

Une nouvelle occasion pour ARCH ENEMY de faire résonner son metal mélodique devant le public français.