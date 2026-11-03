Airbourne annonce son plus grand concert en tête d’affiche en France à l’Accor Arena en 2027

Les Australiens d’Airbourne donnent rendez-vous à leurs fans français le samedi 30 octobre 2027 à l’Accor Arena, à Paris, pour un concert qui s’annonce déjà comme une date majeure dans l’histoire du groupe en France. Il s’agira en effet de leur plus grand concert en tête d’affiche dans l’Hexagone.

Un an de patience avant de retrouver sur scène la machine à riffs australienne, mais la promesse est claire : du hard rock sans compromis, des refrains fédérateurs et une bonne dose de sueur. Les amateurs de « Runnin’ Wild » et de « Too Much, Too Young, Too Fast » peuvent déjà cocher la date dans leur agenda.

Une prévente AEG Presents France est prévue le vendredi 6 novembre 2026 à 10h. Pour y accéder, il faudra s’inscrire via le formulaire de l’organisateur avant le jeudi 5 novembre à 21h59. (https://www.aegpresents.fr/event/airbourne/)

L’ouverture générale de la billetterie est quant à elle fixée au lundi 9 novembre 2026 à 10h.

Fondé en 2003 à Warrnambool, dans l’État de Victoria, par les frères Joel et Ryan O’Keeffe, Airbourne s’est imposé au fil des années comme l’un des représentants les plus directs et énergiques du hard rock contemporain. Avec ses racines profondément ancrées dans le rock’n’roll des années 70 et 80, le groupe revendique une filiation assumée avec les grandes figures du genre, tout en cultivant une identité bien à lui.

La sortie de « Runnin’ Wild » en 2007 marque un tournant pour la formation, qui enchaîne ensuite les albums avec « No Guts. No Glory. » (2010), « Black Dog Barking » (2013), « Breakin’ Outta Hell » (2016) et « Boneshaker » (2019). Une discographie portée par des riffs accrocheurs, des refrains taillés pour les salles et une approche du rock qui privilégie l’efficacité et l’intensité.

Sur scène, Airbourne a également construit sa réputation à coups de performances explosives et d’un engagement total. Une énergie que le public parisien pourra retrouver à grande échelle en 2027.

Le 6 juin dernier, le groupe a par ailleurs dévoilé son premier single inédit depuis plus de six ans. Un retour débordant d’énergie, avec un Airbourne toujours aussi enflammé et prêt à en découdre, qui laisse espérer une suite particulièrement électrique pour les mois à venir.

Airbourne à l’Accor Arena, Paris

Samedi 30 octobre 2027

Prévente AEG Presents France : vendredi 6 novembre 2026 à 10h, sur inscription préalable

Ouverture générale : lundi 9 novembre 2026 à 10h